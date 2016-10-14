Siz de kozmetik ürünlerini banyo dolabında, makyaj masasının üzerinde saklayanlardansanız, bu öneriler tam size göre. İşte kozmetik ürünlerinin ömürlerini uzatacak yöntemler…



1. Makyaj malzemelerinizi kuru ve nemsiz bir ortamda saklamalısınız. Bu sebeple banyo kozmetik ürünlerini muhafaza etmek için en yanlış yer. Ruj, oje, parfüm gibi bazı ürünler buzdolabında rahatça saklanabilirken, yüz yağları, serumlar, sıvı fondötenler ve diğer sıvı ürünler buzdolabında katılaşabileceğinden daha ılık yerler seçmelisiniz. Zemine yakın bir çekmece serin ve ışıksız ortamıyla ideal saklama koşulu oluşturacaktır.

2. Sivilce karşıtı ürünleri bakterilerin üremesine engel olmak için ısı ve ışıktan uzak tutmalısınız. Bu ürünleri de banyoda saklamayıp, buzdolabını tercih edebilirsiniz.

3. Ürünün kapağını mutlaka kapatın. Genelde makyaj-bakım en son ana bırakıldığından, aceleyle uygulandığında ürünlerin kapakları tam kapatılmaz. Bu ürünün ömrünü kısaltan bir yanlıştır.

4. Ürünleri kullanmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Örneğin parmaklarınızla fondöteninizden almak, fara parmağınızı sürmek ya da ruju parmağınızla uygulama sırasında teniniz ürüne temas edecektir. Bu esnada emin olun teninizde bulunan bakteriler ürüne bulaşacağından, orada bir üreme ve bozulma meydana gelecektir.

5. Makyajın en önemli aksesuarları fırçaları mutlaka üzeri kapalı fakat aynı zamanda hava alacak bir şekilde muhafaza edin. Örneğin bir kalemlikte üzeri mendille örtülmüş bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylece tozlanmaya karşı ürünü korumuş olursunuz. Aynıca fırçaları nemden uzak tutup, kıllar yere bakacak durumdayken kıl köklerine su gelmeyecek biçimde avuç içinize sürerek yıkayabilirsiniz.

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