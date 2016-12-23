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YAŞAM

2016 yılında kaybettiğimiz isimler!

30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:39:57 HABERTURK.COM

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    1 Ocak 2016

    'O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları' romanı ile 2003 Haldun Taner Öykü ödülünü kazanan yazar Yiğit Okur, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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    2 Ocak 2016

    Amerikalı ünlü şarkıcı Natalie Cole, hayatını kaybetti.

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    3 Ocak 2016

    Halis Toprak kalp rahatsızlığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

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