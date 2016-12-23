YAŞAM
2016 yılında kaybettiğimiz isimler!
30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:39:57 | Güncelleme: 23 Aralık 2016 Cuma, 10:37:13
HABERTURK.COM
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1 Ocak 2016
'O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları' romanı ile 2003 Haldun Taner Öykü ödülünü kazanan yazar Yiğit Okur, 82 yaşında hayatını kaybetti.
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2 Ocak 2016
Amerikalı ünlü şarkıcı Natalie Cole, hayatını kaybetti.
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3 Ocak 2016
Halis Toprak kalp rahatsızlığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.
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7 Ocak 2016
Dizi ve film oyuncusu Remzi Evren hayatını kaybetti.
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9 Ocak 2016
Türk sanat müziği sanatçısı Bircan Pullukçuoğlu hayata veda etti.
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11 Ocak 2016
Dünyaca ünlü Rock yıldızı David Bowie, kansere yenik düşerek 69 yaşında hayatını kaybetti.
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14 Ocak 2016
Harry Potter serisinin 'Profesor Snape' rolüyle tanınan Alan Rickman, 70 yaşında vefat etti.
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15 Ocak 2016
Oyuncu Şefik Döğen, 69 yaşında hayatını kaybetti.
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15 Ocak 2016
Ünlü şarkıcı Celine Dion'un eşi Rene Angelil, 73 yaşında hayatını jaybetti.
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21 Ocak 2016
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.
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22 Ocak 2016
Yazar Tahsin Yücel, 83 yaşında hayatını kaybetti.
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23 Ocak 2016
Ünlü iş adamı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir hayata veda etti.
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23 Ocak 2016
Türk siyasetinin en renkli isimlerinden Kamer Genç, kansere yenik düşerek 76 yaşında hayata veda etti.
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31 Ocak 2016
Yeşilçam oyuncularından Ülkü Ülker, vefat ettiğinde 69 yaşındaydı.
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3 Şubat 2016
Milli Takım'ın Dünya Kupası Finalleri tarihindeki ilk golünü atan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Suat Mamat, 85 yaşında vefat etti
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9 Şubat 2016
TPAO Batman Orkestrası'nın solisti İlhan Telli, 77 yaşında vefat etti.
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19 Şubat 2016
Çağımızın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti
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23 Şubat 2016
Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü ve TÜBİTAK eski başkanlarından Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, 74 yaşında vefat etti.
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24 Şubat 2016
TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği sanatçısı Selma Sağbaş, hayata veda etti.
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3 Mart 2016
Gazeteci yazar Ahmet Oktay Börtecene hayatını kaybetti.
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5 Mart 2016
Barış Manço'nun kurduğu gruplardan Kurtalan Ekspres'in gitaristi, Mithat Danışan hayatını kaybetti.
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24 Mart 2016
Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff hayata veda etti.
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3 Nisan 2016
İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane oyuncusu Cesare Maldini 84 yaşında vefat etti.
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7 Nisan 2016
Yönetmen Ülkü Erakalın, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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19 Nisan 2016
Sinema oyuncusu Adnan Mersinli, 76 yaşında vefat etti.
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20 Nisan 2016
Müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
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21 Nisan 2016
Pop ikonu olarak adlandırılan, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Prince Rogers Nelson, evinde ölü bulundu.
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24 Nisan 2016
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından emekli tiyatro yönetmeni, oyuncu Çetin İpekkaya yaşamını yitirdi.
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4 Mayıs 2016
Besteci Gültekin Çeki, 89 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.
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5 Mayıs 2016
'Romalı Perihan' olarak tanınan Perihan Benli, 74 yaşında hayata veda etti.
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12 Mayıs 2016
Tiyatro sanatçısı Heyecan Başaran vefat etti.
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15 Mayıs 2016
Aort damarı yırtılan şarkıcı ve sunucu Oya Aydoğan, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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4 Haziran 2016
ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Muhammed Ali, 1989 senesinden beri Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu.
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7 Haziran 2016,
Yeşilçam oyuncusu Tanju Gürsu hayatını kaybetti.
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15 Haziran 2016
Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında hayatını kaybetti.
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22 Haziran 2016
İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk, kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.
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24 Haziran 2016
61 yaşındaki usta müzisyen Asım Can Gündüz, kalp krizi geçirerek vefat etti.
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29 Haziran 2016
Tiyatro oyuncusu Nezih Tuncay, 71 yaşında hayatını kaybetti.
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7 Temmuz 2016
Galatasaray'ın efsane isimlerinden 'Berlin Panteri' lakaplı Turgay Şeren, 84 yaşında hayata veda etti.
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23 Temmuz 2016
Arabesk ve halk müziği sanatçısı Hüseyin Altın, evinin balkonundan düşerek vefat etti.
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25 Temmuz 2016
Ünlü tarihçi Prof. Halil İnalcık, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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22 Ağustos 2016
Oyuncu İsrafil Köse, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
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29 Ağustos 2016
Türk edebiyatının usta isimlerinden Vedat Türkali, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
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30 Ağustos 2016
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören söz yazarı, besteci ve şarkıcı Naşide Göktürk, 51 yaşındayken hayatını kaybetti.
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10 Eylül 2016
Yeşilçam oyuncularından Mahmut Hekimoğlu hayatını kaybetti.
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16 Eylül 2016
Usta oyuncu Tarık Akan, akciğer kanserine yenik düşerek 66 yaşında yaşamını yitirdi.
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23 Eylül 2016
Türk operasının primadonnası Leyla Demiriş, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti.
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28 Eylül 2016
İsrail'in eski cumhurbaşkanı Şimon Peres hayatını kaybetti.
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11 Ekim 2016
Besteci ve koro şefi Ömer Sami Güpgüp, 74 yaşında vefat etti.
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12 Ekim 2016
Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan yaşamını yitirdi.
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26 Ekim 2016
Usta gazeteci Nail Güreli, hayata 84 yaşında veda etti.
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2 Kasım 2016
Turgut Özal'ın kardeşi, siyasetçi Korkut Özal hayatını kaybetti.
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2 Kasım 2016
Gönül Ülkü Özcan, Silivri'deki evinde, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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3 Kasım 2016
Gazeteci ve yazar Mete Akyol, 81 yaşında hayatını kaybetti.
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3 Kasım 2016
Kemal Tanca markasının kurucusu, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
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7 Kasım 2016
Kanadalı ünlü söz yazarı ve müzisyen Leonard Cohen, 82 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybetti
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17 Kasım 2016
Tiyatro, sinema ve dublaj sanatçısı Mete Dönmezer vefat etti.
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27 Kasım 2016
Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro yaşamını yitirdi.
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27 Kasım 2016
Tiyatro sanatçısı Münir Akça Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinde merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
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30 Kasım 2016
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Erdal Tosun, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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6 Aralık 2016
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde Aemon Targaryen'i oynayan İngiliz aktör Peter Vaughan 93 yaşında öldü.
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20 Aralık 2016
Fransız aktrist Michele Morgan, 20 Aralık 2016'da 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.