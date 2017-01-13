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Orhan Okay kimdir
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Orhan Okay hayatını kaybetti!

Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Orhan Okay, 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki Orhan Okay kimdir?

13 Ocak 2017 Cuma, 11:59:53 Güncelleme: 12:03:14

Mehmet Orhan Okay, 26 Ocak 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen öğretim üyesi, edebiyat öğretmeni ve yazardır.

Eğitim hayatını 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bitirdi ve edebiyat öğretmeni oldu. Atandığı Artvin Lisesi'nde bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra askerlik görevi için askere gitti ve yedek subay olarak askerliğini tamamladı.

Yeniden öğretmenliğe dönen Orhan Okay, Diyarbakır Lisesi'ne atandı ve burada 2 yıl boyunca görev yaptı. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yeni Türk edebiyatı asistanı olarak girdi.

1953 yılında Türk Sanatı'nda yayımladı ve İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman ve daha birçok gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı.

1963 yılında "Doktor" ünvanını alan Orhan Okay, 1975 yılında "Doçent", 1988'de "Profesör" oldu ve Türk edebiyatının bilge hocalarından biri olarak tanındı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 1994'e kadar görev yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi'ne geçti ve 1996'da emekli oldu. Emekliliğinin ardından Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalıştı.

13 Ocak 2017 tarihinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kazandığı Ödüller

Ahmet Mithat Efendi kitabı - 1976 TMKV İnceleme Ödülü

Sanat ve Edebiyat Yazıları - TYB Eleştiri Ödülü

1977 TYB Yılın Kültür Adamı Ödülü

1998 Kobassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü

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