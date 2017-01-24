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Tarihteki en iyi keskin nişancılar

24 Ocak 2017 Salı, 11:13:53

Savaşın ve çatışmaların en gizli kahramanlarından biri de keskin nişancılardır. İşte tarihe isimleri kazınan en başarılı, en iyi keskin nişancılar...

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    Thomas Plunkett

    İrlandalı asker Thomas Plunkett, tarihin ilk keskin nişancısı olarak bilinir. Uzun namlulu tüfeğiyle Fransız general Auguste François Marie de Colbert-Chabanais'i 800 metreden vurmasıyla ünlendi.

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    O dönemlerde 50 metreden vurma için yetiştirilen askerler arasında Thomas'ın 800 metrelik vuruşu büyük başarıydı. 

     

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    Sergeant Grace

    ABD'de Spotsylvania'da General John Sedwick'i gözünden vurmasıyla tanınır.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    helal olsun. ellerıne yureklerıne saglık.
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