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Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür

06 Mart 2017 Pazartesi, 10:00:23 HABERTURK.COM

  • 1 Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
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    Birleşik Krallık'ta gökyüzünde uçakta seyahat eden bir yolcunun çektiği fotoğraf akılları karıştırıyor. Bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyor gibi görünen figür, merak uyandırıyor.

  • 2 Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
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    Bulutların üzerinde yürüyen biri olmasına kimse ihtimal vermiyor elbette. Fakat figür büyütüldüğünde gölgesi bile olduğu görülüyor.

  • 3 Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
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    HALK PANİĞE KAPILDI

    Zambiya’nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. Yerden yaklaşık 100 metre yukarıda olan şeklin ne olduğu önce anlaşılamadı.

  • 4 Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
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    Yüzüstü duran ve kolları yanlarından sarkan bir insana benzeyen gizemli şekil yarım saat kadar görüldükten sonra kayboldu.

  • 5 Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
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    İnternette dolaşan bazı iddialara göre cismin bir uçurtma olduğu ve fotoğrafa montajlandığı söyleniyor.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:12
    Paran varsa range Rover paran yoksa game over gerisi boş
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 09:34
    zaman ilerledikçe ufolarında tasarımı değişiyor mu ne :D
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:50
    istikbal göklerdedir, iyi bakın
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:41
    Bulutun arasında oluşan bir boşluk sadece. Göz yanılması.Zaten de gölgesiyle yürüyen şekil tam örtüşmüyor. Lüzumsuz heyecanlar
  • Misafir 31 Mart 2017 Cuma 15:06
    sisin içindeki fabrika bacasından çıkan duman
  • Misafir 07 Mart 2017 Salı 01:48
    Bizi göklerden izliyor başqaaaannnn. Bluebeam uydurma diyen arkadaş de get virgin teknolojisini aç youtubeda izle. Alan atışlı ses dalgaları veya yüksek ışıma ile yansıtma teknolojilerinden bir habersin. HD kalitemi sandın. shape olarak yansıtıyorlar. Kabeye inen melekde aynı oyun. Mucizeler bitti.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 23:37
    temel değil, namık kemal de değil, kim o zaman yahu..
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 20:14
    uçurtma o şekilde uçamaz, hologram teknolojisi o kadar gelişmedi, blue beam bir uydurmadır, kedi gökyüzünde değil, damlarda olur. geriye tek bir seçenek kalıyor o da fake değil ise uzaylı!
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 20:09
    suphanallah
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:52
    kıyamet yaklaşıyor
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 14:30
    UÇURTMA OLDUĞU KESİNLEŞTİ
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 13:18
    Kedi dir o, kedi.
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 12:48
    HOLOGRAM
  • Misafir 06 Mart 2017 Pazartesi 10:36
    blue beam
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