Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
06 Mart 2017 Pazartesi, 10:00:23 | Güncelleme: 29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:30:18
HABERTURK.COM
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Birleşik Krallık'ta gökyüzünde uçakta seyahat eden bir yolcunun çektiği fotoğraf akılları karıştırıyor. Bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyor gibi görünen figür, merak uyandırıyor.
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Bulutların üzerinde yürüyen biri olmasına kimse ihtimal vermiyor elbette. Fakat figür büyütüldüğünde gölgesi bile olduğu görülüyor.
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HALK PANİĞE KAPILDI
Zambiya’nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. Yerden yaklaşık 100 metre yukarıda olan şeklin ne olduğu önce anlaşılamadı.
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Yüzüstü duran ve kolları yanlarından sarkan bir insana benzeyen gizemli şekil yarım saat kadar görüldükten sonra kayboldu.
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İnternette dolaşan bazı iddialara göre cismin bir uçurtma olduğu ve fotoğrafa montajlandığı söyleniyor.
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ÖLMEDEN ÖNCE UZAYLILARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!
SIRIUS UFO ve Uzay Bilimleri Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, Bushman’ın kendisine ait 27 tane patenti elinde bulundurduğunu belirterek, 51. Bölge’de görev yapan bir grup bilim adamının 15 sene önce Bushman ile irtibata geçtiğini anlattı.
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Akdoğan, “Burada teknoloji üzerine çalışmalar yapılıyor. Uzaylılar saklanıyor. Üste 18 tane uzaylı var. Bushman’a uzaylıların fotoğraflarını ve onların teknolojileri üzerinden yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar Ellerindeki her şeyi ona gösteriyorlar. Bushman doğruyu söylüyor” dedi.
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Akdoğan gelecek aylarda Türkiye’de üst düzey görevlerde bulunmuş siyasi, askeri ve sivillerden oluşan bir grupla basın toplantısı yapacaklarını ve gizli belgelerle yaşadıkları olayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
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2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD’li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.
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Bushman ABD’li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.
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Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.
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Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların “Quintumnia” adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...
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Bushman Nevada’daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.
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40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan Boyd Bushman aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, Lockheed Martin ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu.
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Bushman’ın bu itiraflarına ABD’den henüz bir yalanlama gelmedi.
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CIA İTİRAF ETTİ! İŞTE UZAYLILAR HAKKINDAKİ GERÇEKLER
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), UFO'larla ilgili çoğu 1940'lı ve 1950'li yıllara ait yüzlerce belgeyi kamuoyunun erişimine açtı.
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CIA'in "Bizim 'X-Files' dosyalarımıza göz atın" başlığıyla kamuoyuna açtığı yüzlerce belgenin, kurumun 1978 yılında "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve "uzaylılarla" ilgili yaptığı araştırmalara dayandığı bildirildi.
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Belgelerin çoğunun 1940'lı ve 1950'li yıllara ait olduğu ifade edilen açıklamada, UFO'ları ve uzaylıları konu alan bir zamanların ünlü televizyon dizisi "X-Files"a da gönderme yapıldı.
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Binlerce belge içinden toplam 10 belgeyi öne çıkaran CIA, dizinin iki ana karakteri olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully'nin,
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"bu belgeleri UFO'ların ve uzaylıların varlığını kanıtlamada kullanabilecekleri" şeklindeki ifadelere yer vererek okurların dikkatini çekti.
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Açıklamada yer alan linki takip ederek, yayımlanan belgeler arasında araştırma yapabilme imkanı sunan CIA, erişime açılan belgelerin,
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dünyanın farklı ülkelerinde basında çıkan UFO haberlerinin ve ajanların UFO görüldüğü söylenen yerlerdeki gözlemlerinin raporlandırılmış hali olduğunu kaydetti.
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Yayımlanan belgeler arasında İspanya, Güney Afrika, Doğu Almanya ve Fas gibi dünyanın farklı ülkelerinden UFO'larla ilgili gönderilen raporlar olduğu görülüyor.
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UZAYLILAR VE PARANORMAL VARLIKLAR GERÇEKTEN VAR MI?
Geçmişten günümüze kadar herkesin aklında soru işereti olarak kalan uzaylıların ve tanımlanamayan varlıkların gerçek olduğunu düşündüren fotoğraflar, olaylar...
Solda kapıdan uzanmış bakan yüze ve sağda ışık hüzmesi gibi görünen silüete dikkat edin.
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Ne olduğu tanımlanamayan varlıklar gerçekten var mı?
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Gerçeklikleri hiçbir şekilde kesin olarak tanımlanamayan varlıklarla aynı dünyada mı yaşıyoruz?
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Gerçekliği ya da yanlışlığı konusunda büyük fikir ayrılıkları yaşanıyor.
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Bunlara rağmen insanların çektikleri bazı fotoğraflar akılları karıştırmaya yetiyor.
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Bazen bir karartı, bazen de bir yüz olarak fotoğraflarda karşımıza çıkan belirtiler tartışma yaratıyor.
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Bazen eski siyah beyaz bir fotoğrafta bir silüet olarak karşımıza çıkar.
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Bazen çocuğunuzun ilk yürüme anını çektiğiniz fotoğrafta arkadan bir yüz size bakıyordur...
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Güzel bir manzara fotoğrafında, arkadan bir çift bacak daha görünüyordur...
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Manzara fotoğrafında ağaçlar arasında bir ışık kümesi. Acaba hareket eden bir varlık mı?
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Mutlu bir fotoğrafta arkada yansıması görülen bir suret...
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Mutlu bir düğün fotoğrafında ortadaki aralıktan görülen korkunç bir gülümseme... Uzmanlar bu paranormal olayların hiçbirini henüz çözemedi. Mantıklı bir açıklama getirilmedi. Peki ya uzaylılar ya da ufolar?
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Bu fotoğraf, Mısır'dan değil Mars'tan...
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Mars'ın üzerinde yer alan bu piramit şekli, eski bir medeniyetin burada yaşamış olabileceğini düşündürüyor.
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NASA tarafından paylaşılan kadın figürüne benzeyen bu şekil ise görenleri şaşırttı.
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Figürün, uzayda saklanan bir kadına ait olduğu düşünülüyor.
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1947'den beri konuşulan büyük vaka, Roswell Ufo Vakası...
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Roswell Vakası, uzaylıların var olduğunu düşündüren ilk vaka.
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1947'de pilotluk yapan Kenneth Arnold, dokuz tane disk şeklinde uçan daireler gördüğünü ve birinin düştüğünü iddia etmişti.
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Yaşanan bu olaydan sonra Roswell kasabasında yaşayanlar, anlam veremedikleri cisimleri sık sık gördüklerini iddia ediyor.
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Amerikan ordusu o dönem çıkan bu haberi önce doğrulamış sonra yalanlayarak gökten düşenin UFO değil meteoroloji balonu olduğunu belirtmişti.
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Roswell kasabasına giderseniz Ufo ile ilgili birçok görsel ve yazı ile karşılaşabilirsiniz.
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Buna benzer başka bir olay da 1976 yılında Tahran'da yaşandı.
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Uzmanlar, İran'da bulunan radarların gökyüzünde bilinmeyen bir ışık gördüklerini ve bunun UFO'lara ait olduğunu savunmuştu.
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Kaliforniya'da yaşayan bir kadının bahçesinde bulduğu cisme inanamayacaksınız.
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Fotoğrafı görenler bu cismin bir uzaylıya ait olduğunu düşünüyor.