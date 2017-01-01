Webcam sohbetlerinin perde arkası!

06 Nisan 2017 Perşembe, 02:59:27 | Güncelleme: 03:19:14
HABERTURK.COM
Webcam üzerinden yapılan sanal sohbetlerde 20 bin kadın operatörlük yapıyor, ev kadınları ve öğrencilerin yaptığı sohbet operatörlüğünde aylık kazanç 4 bin 500 lirayı buluyor
1
1|7
900’lü hatların kapatılmasından sonra yaygınlaşan ve webcam üzerinden yapılan sanal sohbetlerde, 2013 rakamıyla 20 bin kadın operatörlük yapıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre genellikle ev kadınları ve öğrencilerin yaptığı sohbet operatörlüğünde, kazanç aylık 4 bin 500 TL’yi buluyor.
2
2|7
Erotik sohbetlerin de yapıldığı sistemde, farklı kişilerle sohbet etmekten keyif duyan kamu çalışanları bile var. 600 kadın sohbet operatörü çalıştıran bir site yöneticisi A.K., otistik çocuğuna bakmak için 6 saat ekran başında müşterisiyle sohbet eden kadınların da olduğunu söylüyor, cezaevindeki kocasına para göndermek için olanın da...
3
3|7
Çalışanların yüzde 60’ı işsizler, yüzde 40’ı ise ek iş yapanlar. Sohbet operatörlüğü, görüntülü konuşma programı Skype üzerinden yapılıyor. İki kişi arasında yapılan görüntülü sohbet, site kuralları gereği teknik olarak inceleniyor. Sohbet sırasında telefon, adres gibi yasaklı kelimeler kullanıldığında ekrandaki panoda uyarı çıkıyor.
4
4|7
Özel odadaki sohbetlerde operatör saatte 26 TL alıyor. Engelli ve tansiyon hastası çalışanlar da bulunuyor. 100 kadından 40’ı erotik sohbetler yapıyor. Operatörler yüzlerini açmak zorunda değil.
Daha çok maç, dizi, film şu aralar referandum bile konuşuluyor. Genel odadaki sohbetten hoşlanan müşteri istediği operatörü özel odaya davet edebiliyor.
5
5|7
Özel oda ise +18’lik sohbetlerin de yapılabildiği, bire bir görüşülen yer. Sohbet operatörlüğü yasal boşluk nedeniyle bir suç değil. Aleniyet ilkesi ihlal edilmiyor. Ancak sistem, kadın operatörler ile müşterilerin kişisel ve özel bilgilerini riske sokuyor. Bilişim hukukçuları, “Fuhuşa aracılık etmek yoksa sadece sohbet ediliyorsa bunun karşılığı kanunda suç değil.
HABERİN DEVAMI
6
6|7
Ancak siteye girip sohbet eden kişilerin kredi kartı bilgileri, görüntüleri kötü amaçlı kullanılıyorsa suçtur. 2 kişinin sohbeti dinleniyorsa, bu özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlaldir. Yasada bir hüküm olmaması nedeniyle askıda kalan bir durum var” diye açıklamasını yaptı.
7
7|7
‘TALEP PATLAMASI VAR’
‘Görüntülü sohbet operatörü’ adlı sitenin yöneticilerinden Meltem K., “Son zamanlarda bu işe olan talep patlamasının en önemli nedeni işssizlik” diyor.