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Webcam sohbetlerinin perde arkası!

06 Nisan 2017 Perşembe, 02:59:27 HABERTURK.COM

Webcam üzerinden yapılan sanal sohbetlerde 20 bin kadın operatörlük yapıyor, ev kadınları ve öğrencilerin yaptığı sohbet operatörlüğünde aylık kazanç 4 bin 500 lirayı buluyor

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    900’lü hatların kapatılmasından sonra yaygınlaşan ve webcam üzerinden yapılan sanal sohbetlerde, 2013 rakamıyla 20 bin kadın operatörlük yapıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre genellikle ev kadınları ve öğrencilerin yaptığı sohbet operatörlüğünde, kazanç aylık 4 bin 500 TL’yi buluyor.

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    Erotik sohbetlerin de yapıldığı sistemde, farklı kişilerle sohbet etmekten keyif duyan kamu çalışanları bile var. 600 kadın sohbet operatörü çalıştıran bir site yöneticisi A.K., otistik çocuğuna bakmak için 6 saat ekran başında müşterisiyle sohbet eden kadınların da olduğunu söylüyor, cezaevindeki kocasına para göndermek için olanın da...

     

     

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    Çalışanların yüzde 60’ı işsizler, yüzde 40’ı ise ek iş yapanlar. Sohbet operatörlüğü, görüntülü konuşma programı Skype üzerinden yapılıyor. İki kişi arasında yapılan görüntülü sohbet, site kuralları gereği teknik olarak inceleniyor. Sohbet sırasında telefon, adres gibi yasaklı kelimeler kullanıldığında ekrandaki panoda uyarı çıkıyor.

     

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