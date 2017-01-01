Webcam sohbetlerinin perde arkası!

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Özel oda ise +18’lik sohbetlerin de yapılabildiği, bire bir görüşülen yer. Sohbet operatörlüğü yasal boşluk nedeniyle bir suç değil. Aleniyet ilkesi ihlal edilmiyor. Ancak sistem, kadın operatörler ile müşterilerin kişisel ve özel bilgilerini riske sokuyor. Bilişim hukukçuları, “Fuhuşa aracılık etmek yoksa sadece sohbet ediliyorsa bunun karşılığı kanunda suç değil.