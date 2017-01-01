Şans Topu sonuçları (3 Mayıs 2017)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Şans Topu oyununun 829. hafta çekilişi için heyecan sürüyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce vatandaş, Şans Topu çekilişinin yapılacağı saati bekliyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Şans Topu hakkında tüm detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda Milli Piyango çekilişi heyeti ve noter huzurunda Şans Topu çekilişi her hafta düzenli olarak Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belli olması ve açıklanması ise en geç saat 21:45'tir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekiliş sonuçları, açıklandığı andan itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden veya Habertürk Şans Oyunları sayfasından öğrenilmektedir. 21:15'te çekilişi tamamlanan Şans Topu oyununun sonuçlarını bu sayfadan veya MPİ resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU OYUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.