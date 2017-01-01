19 Mayıs 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyeyi dördü bölündü.
Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden birinin Ankara-Merkez, ikisinin İstanbul-Merkez ve diğerinin KKTC-Merkez'den biletlerini satın aldığı bildirildi.
19 Mayıs 2017 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçlarının tam listesini haberimizden bulabilir, bilet numarasını girerek sonuçları öğrenmek için ise aşağıda bulunan link'e tıklayabilirsiniz.
19 MAYIS 2017 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARA: 5 - 7 - 9 - 2 - 5 - 7
19 MAYIS 2017 "MİLLİ PİYANGO" ÇEKİLİŞ SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
579257
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
209456
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
279889 609129
4000 TL ikramiye kazanan numaralar
067076 116224 119886 570694 694195
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
008367 008675 016221 035412 042615 045751
054930 067524 096822 117002 119368 125782
129150 146970 155188 171302 171917 173434
179113 180979 182397 187265 202081 206375
207723 219028 224123 225821 239629 241708
243282 245140 256168 262733 268073 273613
277453 288798 291918 300551 309904 314221
321072 324868 325781 330173 344323 363012
372283 372660 378532 380405 382229 385751
387296 393038 396421 396715 409867 419176
426667 430586 432799 434609 441481 443720
452293 452865 461622 471643 486709 500860
501360 504084 511161 527643 538735 539678
540462 542204 561152 567490 569070 569078
570180 573589 574105 577475 582293 595138
605716 619075 631326 640129 641194 650601
675937 678218 686510 697540
500 TL ikramiye kazanan numaralar
000705 005852 014065 014245 015519 018334
022935 023096 024515 024945 026490 032238
034734 047024 051305 056180 056721 058710
061372 067052 069141 078780 084901 088413
092120 102361 104833 108014 117731 127283
128330 135826 149344 155794 157554 159732
160389 162673 165262 173022 175045 175386
175625 176571 183921 186079 194598 196188
198738 204891 205860 212229 217464 223675
224055 225771 226211 226362 228182 229203
229595 230697 231008 233305 236709 237972
239607 244518 246897 251758 255401 258622
261368 270406 271937 272829 275181 277865
284848 286490 287835 289174 291060 291597
293102 295689 299705 302090 303065 306511
309973 316971 317037 321958 323346 325316
329405 333732 336932 340520 341141 342396
342682 354551 355802 359694 361489 367830
367973 371315 371995 374114 374601 375193
379059 379644 382728 387131 387693 393416
395078 401154 410431 417422 432266 432443
439880 444025 444332 447005 448251 450643
452784 468820 469030 470401 470732 471408
472685 475961 477875 478731 479095 488201
491616 492830 493782 494222 495987 496817
497763 513605 516985 524722 532637 532706
533382 535920 540443 543600 544869 571167
572519 572545 573631 575079 579554 580245
585809 591933 599894 607125 609563 613396
614153 626365 629265 630017 630112 631383
632581 636499 643565 650827 652003 652444
654166 657304 662334 668623 669950 673446
675506 681670 682151 684681 686319 687185
687370 692641
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
00537 01366 01879 06870 07577 08235
08829 10086 17261 17552 18825 20175
21039 21780 26027 26322 27923 28608
30348 31701 32025 33210 33373 33988
34301 38449 40131 41503 46813 47050
48711 54148 59067 65555 66502 71966
72243 73176 74120 76061 77992 82732
86158 88161 90893 91985 93821 94659
94975 96682
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0584 1905 2307 2831 2839 3685
4340 4492 4523 4776 5560 5787
6045 6092 6427 7009 7191 7245
8231 8972
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
120 215 290 392 485 500
606 611 703 872
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
03 07 52 53 59 78
93
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
079257 179257 279257 379257 479257 509257
519257 529257 539257 549257 559257 569257
570257 571257 572257 573257 574257 575257
576257 577257 578257 579057 579157 579207
579217 579227 579237 579247 579250 579251
579252 579253 579254 579255 579256 579258
579259 579267 579277 579287 579297 579357
579457 579557 579657 579757 579857 579957
589257 599257 679257