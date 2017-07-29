Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemleridir. Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir.
Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.
1- Dev istiridye
Bu yiyecekte, istiridye kabuklarından ayrılır ve çiğ olarak tüketilir.