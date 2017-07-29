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İşte Japonların sokak yemekleri

13 Haziran 2017 Salı, 15:28:12 HABERTURK.COM

Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle farklı yemeklere ev sahipliği yapan Japonların sokak yemekleri ve yapılışları bir hayli ilginç! İşte Japon sokak yemekleri...

  • 1 İşte Japonların sokak yemekleri
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    Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemleridir. Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir.

  • 2 İşte Japonların sokak yemekleri
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    Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.

    1- Dev istiridye

  • 3 İşte Japonların sokak yemekleri
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  • 5 İşte Japonların sokak yemekleri
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    Bu yiyecekte, istiridye kabuklarından ayrılır ve çiğ olarak tüketilir. 

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YORUMLAR 39
  • Misafir
    heyvan eti yemiş
  • Misafir
    Deniz kestanesini denedim güzel. Farklı lezzetler :)
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 07:49
    bunlar ne midesiz insanlar yahu
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 13:03
    çok zengin ve lezzetli mutfağımız var çok şükür
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 13:03
    denizden babam çıksa yerim tabiri bunlara göre sanırım :)
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 11:45
    aslında ölmüş hayvan eti yemek daha iğrenç
  • Misafir
    Canlı canlı mı yiyorsun sen?
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 11:42
    Denizden babam çıksa yerim ama bunları yemem :)
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 08:47
    Bunlar insan mi
  • Misafir
    Hem de akıllı olanlardan :)
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 16:58
    kurt sineğin yavrusudur, çiğ yemekle kurt ne alaka? cahillik diz boyu!
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 15:32
    Eğer japonlar arkadaşın dediği gibi yapmışlarsa bizim büyükelcinin aldığı para haramdır. Yazıklar olsun. Biz Türküz Elhamdülillah. İt Ürür kervan yürür kardeşim. Onlar hayasız ve edepsizler. Kedi köpek yiyenlerden ne hayır gelir ki adem oğluna.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:43
    Japonya'nın hiçbir yerinde kedi köpek yenmez. yenilen yer Çin.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 17:21
    JAPONLAR KEDİ KÖPEK YEMEZ
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 15:26
    Çiğ yemeyin kurt yapar
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:42
    Balık kurt yapmaz, yapan iyi koşullarda yetişmemiş domuz etidir, çiğ balık mide kanseri yapar.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 14:06
    Ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 14:03
    dünyanın en lezzetli yiyeceği organik bir karpuz Malatya'nın peyniri taze bir pide
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 14:00
    Tokyo'da havaalanına her gittiğimizde Türklere Japon polisler kötü muamele ediyor şiddetle kınıyorum hayvan yerine koyuyorlar bizi şerefsizler bizim konsolosluk şikayetimizi dinlemedi bile Almanlara İngilizlere bir kibarlar yazıklar olsun bizimkilerde çiçeklerle karşılıyor birde eğilerek selam veriyor bizim polisler Türk olmak çok zor ağladım halimize
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:52
    Bunalrı yiyip nasıl bu kadar japon kızları güzel olabiliyor anlamıyorum
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 18:45
    Herşeyden çok az yiyiyorlar. Tembel değiller, yediklerini yakacak kadar yiyiyorlar.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:47
    bizim memlekete kivi yeni geldi abime soruyorum nasıl yenir bu diye koçum aynı patates gibi kaynatırız fırına atarız ABD de çok yerdim manav söyledide zarara girmedik
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:41
    aynısından Arya Stark satıyordu
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:40
    böcek dediğimiz deniz ürünleri balıktan 10 kat daha lezzetliler emin olun
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:37
    Kadir abinin (Leylek Kadir) Atatürk lisesinin önünde kirli tenceresinde sattığı kavurmanın lezzetini 5 yıldızlı restaurantlarda görmedim
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:35
    kanser her ülkede görülür ama japonyada en fazla görülen kanser mide kanseridir ve dünya ortalamasınında çok üzerindedir.sebebini bulun bakalım.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 17:42
    çok merak ettim neden acaba ???
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:34
    Ben kesinlikle cok saglikli buluyorum. Yaklasik 3 yil Tokyo'da kaldim ve yakindan gozlemleme firsatim oldu.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:30
    Bir Japon lise öğrencisi günde ortalama 8 saat ders çalışır bizim öğrenciler haftada 8 saat yani zekalar eşitde tembellik değil
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:12
    istiridye, deniz tarağı, deniz kestanesi bunlar bizim sahil kasabalarında da böyle tüketilir. Çok da lezzetlidir. Deniz tarağı için Fransız restoranlarında kamyonla hesap gelir. O derece
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 13:12
    deniz kesyanesini güney amerikada çiğ olarak cok yedim. tavsiye ederim, diğerlerini yiyemem sanirim çiğ olarak
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 12:29
    Bizde bol bol beyaz ekmek yiyelim onlardan daha akıllı oluruz belli
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 12:28
    kokoreç, midye, çiğ köfte vb. her kültürde var bunlar ve bence hepsi cok lezzetli
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:29
    japonlar yiyor bize ters geliyor ama şu bi gercek zekalari ve uzun ömür yaşiyor olmalari tesadüf degil sanirim ya onlar dogrusunu biliyor ya biz yanliş yapiyoruz.pirinć deniz canlilari demekki iyi birseyki surekli onu yiyorlar
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:25
    belki sağlıklı olabilir ama şu bir gerçek ki çok midesizler
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 11:11
    İğrenç... Hem görüntüsü iğrenç... Büyük ihtimalle pişmediği için tadı da iğrenç olsa gerek!
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 12:39
    Öyle olduğunu düşünmüyorum.Yemeden karar vermemek lazım.Önyargı iyi bir şey değildir.
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 10:50
    çiğ değil de pişirilince hepsini yerim
  • Misafir 29 Haziran 2017 Perşembe 10:46
    müthiş
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