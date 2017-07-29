2 | 75

Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.

1- Dev istiridye