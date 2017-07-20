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Instagram'ın zengin çocukları

26 Haziran 2017 Pazartesi, 09:56:49 HABERTURK.COM

"Türkiye'nin zengin çocukları" isimli sosyal medya hesabı, ülkedeki en zengin gençlerin fotoğraflarını paylaşıyor

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    İşte Türkiye'nin en zengin gençlerinin lüks yaşamını konu alan Instagram hesabı "Richkidsofturkey" hesabından kareler...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 9
  • Misafir
    Misafir 10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:50
    varsın onlar lüks yasasın diğerleride klasik sonuşda herseyin sonu var hersey yalan
  • Misafir
    Misafir 10 Temmuz 2017 Pazartesi 01:14
    resimlerde sadece araba, saat, yat, uçak var..
  • Misafir
    Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 06:54
    ayyy sen ne istiyorsun bana ulas
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:18
    aaay bende istiyooorum
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:32
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 16:30
    şöyle resimlere baktımda... ne kadar garip bir dünya bunlarda bir gün ölecek ve o toprağa girecek ve bizim inançlarımıza göre o kadar malında mülkünde hesabı epeyce bir uzun sürecek...
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 13:37
    rusyanin zenginlerine soyleyin Antalyada otel odasindan malzeme calan rus vatandaslarina da yardim etsinler
  • Misafir
    Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:07
    normal allah nasip etmisse sansli insanlar olabilirler zevk sefa surmekte haklaridir normaldir
  • Misafir
    Misafir 07 Temmuz 2017 Cuma 18:37
    Aynen öyle
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