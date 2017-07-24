Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Murat Yüksel, yapılan aramalar rağmen bulunamadı.

DHA'nın haberine göre; Kapaklı'ya bağlı Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Murat Yüksel'i babası Hakan Yüksel elinde fotoğrafı ile sokak sokak gezerek arıyor. Murat Yüksel beş gün önce akşam saatlerinde evden çıkarak bir daha evine geri dönmedi.

Gece evine gelmeyen oğlunun kaybolduğunu belirterek polise başvuran üç çocuk babası 49 yaşındaki Hakan Yüksel, o günden itibaren kendisi de yollara çıktı. Oğlunun fotoğraflarını çoğaltarak ilçenin birçok semtine asan Hakan Yüksel, kendisi de elindeki fotoğrafla sokak sokak dolaşıp, karşılaştığı herkese göstererek aramalarını sürdürüyor.

Çocuğunu bilen, tanıyan ve görenlerin yardımını isteyen baba Yüksel "Oğlumu sokak sokak arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Murat'ı görenler, lütfen 155 polis ihbar hattını arasınlar ve bizimle irtibata geçsinler. Ben Murat´ın fotoğraflarını da insanlara gösteriyorum. Maalesef yok diyorlar. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum, ölü mü, sağ mı belli değil. Allah rızası için çocuğumun yerini bilen, gören, tanıyan varsa bize yardımcı olsunlar. Bir şekilde çocuğumuza kavuşmak istiyoruz. Çocuğumuzun bir sıkıntısı bir problemi yok. Emniyet birimlerinin, Kaymakamlığın bize bir vatandaş olarak yardımını istiyoruz. Allah rızası için bize yardımcı olurlarsa bizi sevindirecek, mutlu edecekler. Çocuğumuz kaybolduğu için bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çocuğumuz bir an önce bulunsun" dedi.

Murat Yüksel

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