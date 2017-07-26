Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu oyunu için bu hafta da heyecan sürüyor. Çekiliş öncesinde heyecanlı binlerce vatandaş "Şans Topu saat kaçta çekiliyor?" diye soruyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Çarşamba akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar en geç saat 21:45'e kadar çekiliş sonuçlarına erişebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Resmi sonuçlar belli olduğunda Şans Topu'nda kazanan numaralar www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Öte yandan resmi sonuçların açıklanmasının ardından Şans Topu sonuçları, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar bu sayfa üzerinden de Şans Topu sonuçlarına erişebilir.

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ 693 BİN 878 LİRA İKRAMİYE KAZANDI

19 Temmuz 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 08 - 22 - 24 - 28 - 30 + 06

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta (840. hafta) yapılan çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 693 bin 878 lira 35 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 11 kişi 6 bin 308 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 209 kişi 332 lira 30'ar kuruş ve 4 bilen 2 bin 601 kişi 35 lira 65'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 267 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 229 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 39 bin 368 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1+1 bilen 199 bin 436 kişi de 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 693.878,35 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 11 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.308,30 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 209 Kişi Başına Düşen İkramiye 332,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.601 Kişi Başına Düşen İkramiye 35,65 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.267 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 75.229 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 59.368 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,55 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 199.436 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,10 TL

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Şans Topu sonuçları

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