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Sağlıklı gıdaları tadabileceğiniz seyahat alternatifleri

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:53:19

Seyahat sırasında sağlıklı beslenmek mümkün mü? İşte dünyanın dört bir yanından ‘süpergıda’ alternatiflerini tadabileceğiniz rotalar...

  • 1 Sağlıklı gıdaları tadabileceğiniz seyahat alternatifleri
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    Tatilin en güzel kısmı saatlerce süren keşiflerden sonra gelen yemek vakti... Peki, sıra yemek seçmeye geldiğinde onlarca seçenek arasından hangisini tercih etmeli?

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    Seyahat sitesi Momondo, dünyanın dört bir yanından ‘superfood’ (süpergıda) alternatiflerini tadabileceğiniz restoranları araştırdı.

     

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    İşte son yıllarda popüler hale gelen ve yüksek besin değerlerinin yanı sıra antioksidan özellikleri ile de ön plana çıkan süpergıdaları tadabileceğiniz en iyi beş seyahat rotası!

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    SİNGAPUR

    Gurmelerin gözde destinasyonu Singapur'da ucuz sokak lezzetlerinden ödüllü tabaklara kadar her bütçeye uygun alternatif bulmak mümkün. Kendinizi iyi hissetmek için hareketli Duxton bölgesindeki Sprout Restoran’ı ziyaret edip doyurucu salataları deneyebilirsiniz. 

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  • 5 Sağlıklı gıdaları tadabileceğiniz seyahat alternatifleri
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    Bir öğünde almanız gereken tüm besin değerlerini içeren salatalar arasındaki önerimiz, iri sarı ton balığı parçaları ve avokado ile hazırlanan Ahi Poke Bowl salatası. 

     

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