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Hazır bir şeyler yemek yerine kendi tabağınızı hazırlamak isteyenlerse Tras Caddesi’nde yer alan Grain Traders’ı mutlaka ziyaret etmeli. Çünkü burada besleyici tahıl tabaklarına dilediğiniz sebzeyi veya protein ve karbonhidrat içeren gıdaları ekleyerek, kendi karışımınızı elde edebilirsiniz.