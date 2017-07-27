27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:53:19 | Güncelleme: 15:23:08
Seyahat sırasında sağlıklı beslenmek mümkün mü? İşte dünyanın dört bir yanından ‘süpergıda’ alternatiflerini tadabileceğiniz rotalar...
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Tatilin en güzel kısmı saatlerce süren keşiflerden sonra gelen yemek vakti... Peki, sıra yemek seçmeye geldiğinde onlarca seçenek arasından hangisini tercih etmeli?
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Seyahat sitesi Momondo, dünyanın dört bir yanından ‘superfood’ (süpergıda) alternatiflerini tadabileceğiniz restoranları araştırdı.
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İşte son yıllarda popüler hale gelen ve yüksek besin değerlerinin yanı sıra antioksidan özellikleri ile de ön plana çıkan süpergıdaları tadabileceğiniz en iyi beş seyahat rotası!
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SİNGAPUR
Gurmelerin gözde destinasyonu Singapur'da ucuz sokak lezzetlerinden ödüllü tabaklara kadar her bütçeye uygun alternatif bulmak mümkün. Kendinizi iyi hissetmek için hareketli Duxton bölgesindeki Sprout Restoran’ı ziyaret edip doyurucu salataları deneyebilirsiniz.
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Bir öğünde almanız gereken tüm besin değerlerini içeren salatalar arasındaki önerimiz, iri sarı ton balığı parçaları ve avokado ile hazırlanan Ahi Poke Bowl salatası.
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Hazır bir şeyler yemek yerine kendi tabağınızı hazırlamak isteyenlerse Tras Caddesi’nde yer alan Grain Traders’ı mutlaka ziyaret etmeli. Çünkü burada besleyici tahıl tabaklarına dilediğiniz sebzeyi veya protein ve karbonhidrat içeren gıdaları ekleyerek, kendi karışımınızı elde edebilirsiniz.
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STOCKHOLM
Daha adım atar atmaz yerli halkın kendine ne kadar iyi baktığını fark edeceğiniz Stockholm, sağlıklı beslenme konusunda bir cennet.
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Taze meyvelerle hazırlanmış karışımlardan çorbalara, vejetaryen alternatiflerden lezzetli salatalara geniş bir seçki sunan şehirde karar vermek oldukça zor.
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Güne açaí, pitaya ve acerola gibi besleyici meyvelerle bezeli bir kahvaltıyla başlamak için önerimiz Hälsocafet. Diğer bir alternatif ise Sveavägen Caddesi’nde yer alan Reload Superfood Bar.
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Şehrin ilk sağlıklı fast-food restoranı olarak hizmet vermeye başlayan mekanda her şey taze ve organik malzemelerden hazırlanıyor.
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MELBOURNE
Melbourne'de ziyaret edeceğiniz mekanlar kinoa veya çiya tohumlu tabaklardan çok daha fazlasını vaat ediyor. Onlarca sağlıklı yemek konseptli restorana ev sahipliği yapan şehrin gözdelerinden biri Sweet Greens.
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Tamamıyla vegan, glütensiz ve şekersiz açai kaselerinin tadı damağınızda kalacak. Eğer geziniz boyunca yorgunluktan modunuz düşerse önerimiz şehrin güneyinde yer alan Happy Place.
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Mekanın favorisi olan Tuzlanmış Karamel seratonin düzeyinizi arttırarak güne keyifli devam etmenizi sağlayacak.
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LONDRA
Diyette veya detoksta olsanız bile Londra’da aç kalmanız mümkün değil. Her zevke ve damak tadına uygun yüzlerce restorana ev sahipliği yapan şehir, ‘süpergıda’ temalı restoranlar konusunda da geniş bir seçkiye sahip.
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Şehirdeki ilk önerimiz The Good Life Eatery. Sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermemeyi ilke edinmiş restoran, sağlıklı waffle’lardan detox salatalarına birçok farklı seçenek sunuyor.
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Daha otantik bir şeyler denemek istiyorsanız ise favorimiz Casita Andina. Soho'da yer alan mekan, Peru'ya özgün 'Seviçe' alternatifleri ile meşhur.
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Ayrıca yeşil limon suyu içinde yatırılarak pişirilen, çiğ balıklı soğuk tabaklara karşı önyargılı olmamanızı ve bu müthiş lezzetleri kesinlikle denemenizi öneriyoruz.
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ATİNA
Damak tadımıza en yakın alternatifleri bulabileceğiniz son önerimiz Atina. Şehrin Skoufa Caddesi’nde yer alan Rosebud Restoran ise en sağlıklı mekanlardan.
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Mango ve ev yapımı nachos’lu guakamole, Tempeh pastırması veya fesleğenli humus gibi spesiyalleri denemeden geçmemenizi tavsiye ediyoruz.
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Menüdeki glütensiz ve vegan alternatifler de oldukça lezzetli. Atina'daki son önerimiz ise Syntagma'da yer alan Pnyka Fırını.
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Geçmişte halkın enerji bulmak için tercih ettiği susam ve bal ile hazırlanan enerji çubukları ile gün boyu zinde kalabilirsiniz.