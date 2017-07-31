BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün, yarın ve perşembe günü Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Evde temizlik ve tamirat için uygun günler. Protein ağırlıklı beslenmek ve bol meyve tüketmek vücudumuza iyi gelecek. Bilgi ve beceri isteyen her iş için uygun günler olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgürlük hissiyle hareket edeceksiniz. Uzak çevrelerden önemli haberler alacaksınız. İş hayatınızda olayları biraz hafife almaya gayret edin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para harcamalarınızda rahat davranabilirsiniz. Duygularınızı etkileyecek kararlardan uzak durun. Ufak tefek şeylere takılmamalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İletişimsel konularda şans sizden yana!

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paylaşımcı yönlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bu aralar başkalarından çok kendinize odaklısınız. Yaşadığınız fikir ayrılıkları gözünüzde büyümesin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, olayların eğlenceli yönlerine odaklanarak hareket etmek isteyeceksiniz. Düşünceleriniz, hissettiklerinizle veya yaptıklarınızla örtüşmeyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda hızlı gelişmeler var ama siz bu hıza pek yetişemiyorsunuz. Bugün birçok planınızı telefonla veya evden halletmeye çalışabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapılan her iş sizi bir üst basamağa taşıyacak. O yüzden tek başınıza hareket etmek yerine sevdiklerinizden destek ve yardım almalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paranızın hesabını yapmak size kendinizi güvende hissettirebilir. Siz değişmeye istekli oldukça hayatınızdaki her şey daha rahat şekillenip yoluna girecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi bir kuş kadar özgür hissedebilirsiniz. Enerjinizi sizi daha yukarılara taşıyacak insanlara harcayın. Özel hayatınızdaki fikir ayrılıklarına takılmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızla ilgili kararlarınızda mantığınızdan yardım alabilirsiniz. Özel hayatınızda yapacağınız konuşmalar, hayatınız adına sizi destekleyecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gireceğiniz ortamlardan ekstra fayda sağlayacaksınız. Sosyal ortamlarda, sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşmanız çok önemli, bunu unutmayın!

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rahat tavırlarınız insanların sizi daha kolay benimsemesine yol açıyor. Ön planda olmaktan korkmayın. İş hayatınızda güzel gelişmeler oluşabilir.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız sıcakkanlı, işini bilen, yetenekli ve cömert bir insansınız. Her konuda kafanız iyi çalışıyor ve nasıl para kazanılması gerektiğini iyi biliyorsunuz. Hayat boyu para kazanımlarınız iyi olacak. Zengin çevrenizden ve akrabalardan gelecek olan bir miras hayatınızı değiştirebilir. Bu sene hayatınızda çok önemli atılımlarınız olacak.

Hande Kazanova / Habertürk Magazin