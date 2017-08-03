Soğuk, sıcak ya da rüzgarlı havalar dudaklarımızın çatlamasına veya kurumasına yol açar. Olumsuz hava şartlarına, bir de yetersiz su tüketimi, eklenince dudakların pürüzsüzlüğünü kaybetmesi kaçınılmaz... Bu gibi durumlarda çatlamış dudaklara düzenli olarak bakım uygulamak gerekir. Eğer doğal yöntemlerle dudaklarınızı tedavi etmek istiyorsanız sizler için müthiş bir tarifimiz var! İşte evde hazırlayabileceğiniz dudak kremi yapımı...

Dudak kremi malzemeler

1 yemek kaşığı rendelenmiş balmumu

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

1 kapsül e vitamini

5 damla nane yağı

Malzemeleri eritmek için;

Sıcak su

Nemlendirici dudak kremi nasıl yapılır?

Öncelikle daha iyi erimesi için balmumunu rendeleyin ardından da cam bir kaseye koyun. Sıcak su ile benmari usulü eritin. Üzerine hindistan cevizi yağını ekleyerek malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı sıcak sudan alın ve bir kapsül e vitaminini kırarak ekleyin. Dudakların daha dolgun ve pürüzsüz görünmesi için malzemelere beş damla kadar nane yağı damlatın. Sıvı haldeki nemlendiriciyi bir kutuya boşaltın ve soğumasını bekleyin. İşte bu kadar kolay!