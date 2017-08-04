İngiliz maraton yüzücü Lewis Pugh (47), küresel ısınmaya dikkat çekmek için Norveç’in kuzeyindeki Spitsbergen’de buz kütlelerinin arasında 22 dakika yüzdü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bilim adamlarına göre bu süreden çok daha kısası ölüme yol açabilir. Pugh da bütün yüzme sırasında bu korkuyu hissettiğini söyledi. Yüzmeden sonra eklemlerini güçlükle hareket ettiren Pugh’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İngiliz yüzücü gelecek ay Kanada’nın Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan Franz Josef Land’da da yüzecek.

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