Her Pazartesi akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara'nın 783. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Peki On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 7 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları ve çekilişe dair detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

7 Ağustos 2017 On Numara sonuçları: 05 - 08 - 10 - 15 - 16 - 18 - 21 - 26 - 28 - 30 - 33 - 39 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 62 - 64 - 74

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 138 bin 805 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 87 kişi 2 bin 127 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira 80'er kuruş, 6 bilen 99 bin 652 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiç bir numarayı tahmin edemeyen 144 bin 39 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 138.805,40 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 87 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.127,80 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.666 Kişi Başına Düşen İkramiye 111,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 16.990 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,80 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 99.652 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,75 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 144.039 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Tüm şans oyunu çekilişleri düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Aksi bir durum olmadığı takdirde vatandaşlar en geç 21:45'e kadar On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara'da kazanan numaralar belirlendikten sonra ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

On Numara sonuçları www.millipiyango.gov.tr adresinden yayınlanır ve aynı zamanda çekilişe dair ikramiye bilgileri ile çekilişin videosu da yine bu sayfa üzerinden görüntülenebilir.

On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra, kazanan numaralar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Resmi sonuçların ardından vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasından da On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

ON NUMARA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

31 Temmuz 2017 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 17 - 20 - 24 - 28 - 32 - 42 - 45 - 49 - 50 - 51 - 52 - 55 - 64 - 74 - 76 - 78

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 782. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 138 bin 595 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 77 kişi 2 bin 400 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 579 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 791 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 988 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiç bilemeyen 146 bin 636 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 138.595,85 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 77 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.400,50 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.579 Kişi Başına Düşen İkramiye 117,40 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 15.791 Kişi Başına Düşen İkramiye 22,20 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 96.988 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 146.636 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

