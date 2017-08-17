BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Venüs’ün Jüpiter’den alacağı dik açıyla, ilişkilerimizde ve parasal alanımızda farklı şanslar ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. İlişkimizde salı günü gelişen durum ve olayları toparlamak için de şansımız yüksek yalnız aşırı iyimser, çoşkulu ve abartılı tavırlarla yanlış yolda ilerlemeye de meyilli olabiliriz. Yine özel hayatımızda daha temkinle ilerlemeye çalışalım. Lüks tüketim, para harcamalarında artış görülebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile alanlarınızda keyifli gelişmeler var, sevdiğiniz insanla yeni adımlar atacaksınız. Yine özel hayatı- nızda kendinizi keyifli ve hareketli hissedeceksiniz. Abatmaktan uzak durun.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda ve girişime dayalı işlerinizde değişik fırsatlar da karşınıza gelebilir. İlişkilerinizi doğru kullanarak, abartıdan ve müsriflikten uzak durarak günü- nüze yoğunlaşın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınız artabilir ve risk içeren işlere girebilirsiniz. Borsada yatırım yapıyorsanız, dövize dayalı işleriniz varsa risk almayın. Parasal getirileriniz kafanıza göre harcamalar yapmanıza neden olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile alanlarınızdan alacağınız keyifli etkilerle para harcamaya yatkın olacaksınız. Evinizde yuvanızda bugün kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yapılması gereken işleriniz kolay hallolabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdekilerle işbirlikleri ve planlar içine girebilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yazmaya, anlatmaya dayalı işleriniz varsa değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. İleti- şimde abartıdan uzak durun.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar önünüze çıkan şanslar ve fırsatlar kalabalık ortamlardan gelecek. Sosyal ilişkileriniz maddi olanaklarınızı bir parça artırabilir veya bu alanlarınızda para harcamalarınız biraz fazla olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlara yaşadıklarınızı çaktırmak istemeyeceksiniz bu da bazı ortamlarda aşırı iyimser ilişkiler kurarak ilerlemenize neden olacak. Fırsatları yakalayın ama daha bilinçli ve sakin ilerlemelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iyimserlikten çıkmayacak karşınıza gelecek olan fırsatlarla sıkıntılarınızı gidereceksiniz. Daha az tanıdığınız insanlarla kuracağınız ilişkilerde çoşkulu ve iyimserlikle hareket edebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızdaki bazı iliş- kilerde, parasal konularda çok abartmadan işlerinizi takip edin, harcamalarınızı biraz sınırlandırın. Akşam saatlerinde olaylara daha derin ve duygusal bakacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde güzel gelişmelere açıksınız. Sadece ortaklı işlerinizde değil, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla olan bağlantılarınız keyifli ve iyimser ilerleyecek. Abartıdan uzak durmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşınıza çıkacak gelişmelere odaklanın zira bugün farklı alternatifler karşınıza çıkabilir. İş bağlantılarınızda coşkulu adımlar devrede olabilir. Hayata hareketli yaklaşacağınız bir gün.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işlerinizde parasal fırsatlar karşınıza gelebilir. Harcamalarınızın da artacağı bu dönemde iyimser yapınızı koruyun. Aile ve ev hayatınızda esnek yapınızı koruyacaksınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN