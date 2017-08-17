İBB’den ilk ‘Doğal Pazar’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmesini sağlamak amacıyla Pendik’te “Doğal Pazar”ı açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, İstanbul’da tarımsal üretimi desteklemek, tüketicilerin de çiftçilerin ürünlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen “Doğal Pazar”, ilk olarak Pendik’te Kurtdoğmuş Köyü yolu üzerinde bulunan Kurnaköy Kurban Kesim Merkezi önünde hizmete açıldı.

ARACISIZ TAZE ÜRÜN

Doğal Pazar’ın hizmete girmesi dolayısıyla Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile pazar alanını gezen Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, tezgâhlardan alış- veriş yaptı. Şahin, belediye tarafından ücretsiz ulaşım imkânı da sağlandığını belirterek, tüm vatandaşları kentin yanı başında kurulan bu pazardan taze ve doğal köy ürünleri satın almaya davet etti. Doğal pazarda tezgâh açan köylüler de taze ürünleri aracısız olarak satma şansına kavuştuklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Tarımın teşvik edileceği proje kapsamında ucuz ve taze ürünlerin satışını sağlamak ve gereken denetimleri yapabilmek üzere bir yapı da oluşturulacak. Göçbeyli, Kurna, Kurtdoğmuş, Emirli ve Ballıca kırsal mahallelerinde bulunan üreticilerin doğal şartlarda üretimini yaptığı meyve, sebze, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi ürettikleri gıda ürünlerini taze ve günlük olarak tüketicilerin beğenisine sunacağı pazarda, ilk etapta 30 işyeri hizmete girdi. Dönüşümlü olarak da yaklaşık 150 üretici pazarda yer alacak.

PAZARA ÜCRETSİZ SEFER

Cumartesi, pazar ve çarşamba günleri açık olacak Doğal Pazar’a, İstanbullu vatandaşların ulaşımınınn sağlanması için de ücretsiz seferler konuldu. Pendik Belediyesi’nce Tavşantepe metro istasyonu, Pendik İDO iskelesi önü ve Viaport önünden, pazarın açık olduğu günlerde her saat başı servisler kalkacak. Ayrıca İETT’nin 132 D otobüsünün güzergâhına pazar da dahil edildi