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Dünyada en çok kazanan kadın aktris Emma Stone oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:27:56

Forbes dergisi "en çok kazanan kadın oyuncular" listesini yayınladı. La La Land’in yıldızı Emma Stone en çok kazanan aktris oldu

  • 1 Dünyada en çok kazanan kadın aktris Emma Stone oldu
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    Forbes dergisinin her yıl yayınladığı ‘en çok kazanan kadın oyuncular’ listesi açıklandı. ‘La La Land’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı alan Emma Stone 26 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.

     

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    İkinci sırada, 25.5 milyon dolarla Jennifer Aniston yer aldı. Forbes, Aniston’un gelirinin büyük bir kısmını Emirates, Smartwater ve Aveeno reklamlarıyla kazandığını açıkladı.

     

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    Dior markasını yüzü güzel oyuncu Jennifer Lawrence, kazandığı 24 milyon dolarla ilk üçe girmeyi başardı.

     

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    İşte sırasıyla en çok kazanan ünlüler listesinin devamı...

    4- Melissa McCarthy - Melissa Mccarthy 18 milyon dolar

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    5- Mila Kunis - 15.5 milyon dolar

     

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