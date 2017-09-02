Temel kazısında Roma mezarları

Türkiye’nin farklı kentlerinde yapılan inşaat ve temel kazılarında çıkan tarihi eserlere bir yenisi daha eklendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin tarihi SEKA kâğıt fabrikasının yanında yapılan yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait lahit mezarlar bulundu. Temel kazılarında ortaya çıkan lahitler nedeniyle bina inşaatı kaydırıldı. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu görevlileri, bulunan lahit mezarları incelemeye aldı. Bazı lahitlerin de temel kazısı sırasında zarar gördüğü belirlendi.

ORTA SINIF ÜSTÜ

Kapakları kapalı ve üzerinde yazılar bulunan lahit mezarların, Roma döneminde yaşayan orta sınıf üstü insanlara ait olduğu tahmin ediliyor. 3 yetişkin ve 1 çocuğa ait olduğu belirtilen lahit mezarların bölgede yapılan kazı çalışmalarının ardından müzeye taşınacağı ve inceleneceği öğrenildi.