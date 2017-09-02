KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
21 Ağustos’ta gerçekleşen tutulma noktası, gerileyen Merkür ve Mars birleşimiyle tetikleniyor. Bu durum sert konuşmalara ve çıkışlara neden olabilir. Kurduğunuz cümlelere çok dikkat etmeli, agresiflikten kaçınmalısınız. Kendinizi çok fazla zorlamayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, bir süredir içinize attığınız, bir türlü konuşamadığınız, kendinizi tuttuğunuz konuları sert ve agresif bir dille ifade etmeye hazır gibisiniz. Aile ortamlarınızda da gerginliklere açıksınız. Sinirlerinize ve dilinize hâkim olmaya özen gösterin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizde bulunan insanlarla iletişiminize gereken özeni göstermelisiniz. İletişim halinde olacağınız insanlara karşı sert ifadelerden ve söylemlerden kaçınmalısınız. Vereceğiniz fevri tepkiler sonrasında en çok üzülen ve zarar gören siz olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda yaşayacağınız sıkıntı ve sorunların köküne ineceksiniz. Bunu yaparken sizi sinirlendiren konularda çok sert tepkiler verebilirsiniz. Bu etkiye bayram boyunca çok dikkat etmeli, tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza dair aldığınız kararlarda ve önemli konularda sinirlerinize hâkim olarak hareket etmeniz gerekiyor. Yanlış yerlerde, yanlış tepkiler vermekten kaçının. Cümlelerinizi seçerek kurmazsanız, hoşunuza gitmeyecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı gerçeklerle yüzleşmek sizi bir hayli zorlayabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylara karşı mantığınızı ve sağduyunuzu elden bırakmayın. Her olayın faturasını kendinize kesmekten vazgeçin. Ruhunuza gereksiz ve haksız yere yüklenmekten kaçının.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızın arasında daha önceden konuşulmuş veya gerçekleşmiş meselelere vereceğiniz tepkiler çok yüksek olacak. Arkadaş ortamlarınızda kendinizi kontrol etmeye çalışın. Tartışmacı bir tutum yerine uzlaşmacı olmayı seçin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem aile hayatınızda hem de göz önünde olacağınız ortamlarda sert ve agresif yaklaşımlardan uzak durmanız gerekiyor. Bugün tutulma alanlarınız tetikleneceğinden, yaşadığınız olayları gözden geçirirken sakin olmalı ve empatiyle hareket etmelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bayramda uzak akrabalarınızla ve tatil ortamlarındaki insanlarla olan bağlantılarınızda sert ifadelerden kaçınmalısınız. Agresif konuşmalar size zarar verebilir. Empati kurmak ve olayları her açıdan bakarak değerlendirmek yararınıza olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi düşüncelerinize ve hislerinize her zamankinden daha fazla önem vermek istediğiniz bir süreçtesiniz. Ortak para harcamalarınızda agresif ve sert tutumlardan kaçınmaya çalışın. Tehlikeli ortamlarda sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bayram size sakinlik ve huzur verebilir. Bugün özellikle sevdiğiniz insana karşı öfkeli yaklaşımlardan ve sert söylemlerden kaçınmalısınız. Tutulma alanınız tetikleneceğinden takıntılardan uzak durun. Kendinize de başkalarına da haksızlık etmeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutulmada yaşadığınız bazı olaylara vereceğiniz tepkiler yüksek olabilir. Özellikle geçmişten kalma konular açıldığında tepkilerinizi çok iyi kontrol etmelisiniz. Yanınızda çalıştırdığınız veya birlikte çalıştığınız kişilere karşı anlayışlı ve sabırlı olmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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