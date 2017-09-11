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Yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı

Beşiktaş İtfaiyesi’nde görevli Sinan Mıhçı, yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı

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İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Vapur İskelesi önünde yaralı bir martı olduğunu görenler, itfaiyeden yardım istedi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizde ayakları yukarıda ters şekilde çırpınan martıya ulaşamadı. Martıya ulaşmak için Deniz Polisi’nden yardım istendi. Bir süre sonra dalgaların yardımıyla yaralı martı kıyıya yanaştı. Beşiktaş İtfaiyesi’nde görevli Sinan Mıhçı, yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı. Yaralı martıyı denizden çıkaran Mıhçı, “İtfaiye teşkilatı olarak yüzlerce martı, kedi ve canlıyı kurtarıyoruz. Sadece insan kurtarmıyoruz. İşimiz sadece yangın söndürmek değil. Şimdi yaralı martıyı veterinere götürerek gerekli bakımlarını yaptıracağız” diye konuştu.

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