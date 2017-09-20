Japonya'nın Miyaşiro kentindeki Tobu Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Grape-kun isimli penguen, kalp kırıklığıyla mücadele ediyor.

Kemono Friends adlı animenin Hululu karakterinin karton silueti ile birlikte yaşamaya başlayan Grape-Kun, Doğu Çin denizini etkisi altına alan tayfun sonrası silüetin kaldırılmasıyla depresyona girdi.

10 YILLIK SEVGİLİSİ GENÇ BİR PENGUEN İÇİN TERK ETTİ

Minyon yapısı ve siyah beyaz elbisesiyle pengueni andıran Hululu'yu 10 yıldır ilişki yaşadığı ve kendisini genç bir penguen için terk eden Midori'ye benzeten Grape-Kun, her gün uzun uzun karton silüeti izliyordu.

Duygularını penguenlere özgü gaga ve kanat hareketleriyle belli eden Grape-Kun, her gün Hululu'yla romantik anlar yaşıyor ve hayvanat bahçesi ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatıyordu.

Tobu hayvanat bahçesi Twitter hesabından "Hululu, tayfun yüzünden kaldırılmak zorunda. Üzgünüm, Grape-Kun." ifadeleriyle Grape-Kun'a teselli mesajı gönderdi.