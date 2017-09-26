Son aylarda Kos ve Rodos Limanları'na sefer yapan Türk bayraklı 6 gemi ve 5 turistik ticari yatın, Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önlem amaçlı karar aldı.
Bu kapsamda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017'den, düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren, Yunanistan karasularına sefer yapmasını yasakladı. Bakanlık tarafından, Bölge Liman Başkanlıkları'na gönderilen yazıda, Türk bayraklı ticari yatların 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren liman çıkışlarına izin verilmemesi gerektiği ifade edilirken, düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin ise 12 Ekim 2017'den itibaren liman çıkışlarına izin verilmeyeceği ve vatandaşların mağdur edilmemesi için bilet satışlarının bu tarihten itibaren yapılmaması gerektiği belirtildi.
Karardan en çok etkilenecek yerlerin başında gelen Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Dikili ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'nde, denizciler, kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Liman başkanları da dün (pazartesi) Ankara'da konuyla igili düzenlenen geniş kapsamlı toplantıya katıldı.
"YUNAN MAKAMLARI DOZU KAÇIRDI"
Bakanlığın kararını değerlendiren Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum ve Marmaris gibi kıyı kentlerimizde üretilen ve tamamen Ege'nin mimari özelliklerini yansıtan gulet ve ahşap yatlara gemi muamelesi yapan Yunan makamlarının işin dozunu iyice kaçırdığını söyledi. Yunan makamlarının denetlenmemesi gereken yatları bile denetime tabi tutmaya başladığına dikkati çeken Demiröz, şöyle dedi:
"12 metrelik tekneye, gemi muamelesi yaparsanız, sıkıntıyı aşamazsınız ve eksik belge bulursunuz. Yunan adalarının önemli bölümü şu anda Türkiye'den besleniyor. Türk yetkililerinin böyle bir karar almaya yönelmesi sadece Türk denizciler, yat şirketleri için değil Yunan adalarında yaşayan esnafı da zor durumda bırakacak. Böyle bir kararın alınmasından önce yapılacak farklı şeyler olabilirdi. Konuyu çözümsüzlükten çok çözebilecek seviyeye taşımak gerekir. Yunan makamları, Uluslararası Gemi Taşımacılığı Yönetmeliği'ni bizim yatlara uygularken, bu şartların uymayacağını zaten biliyor. Biz de bu konuyu biliyoruz. O zaman yapacağımız şey, bizim yatları uluslararası taşımacılığı uygun hale getirecek yeni düzenlemelerin yapılması veya bizim yatlarımızın bu yönetmelikten muaf tutulmasını sağlamak olmalı. Bu da karşılıklı tepkiler, yasaklamalarla değil diyalog yoluyla yapılabilir. Alınan bu kararın ve Yunan tarafının sert tutumunun çok uzun süreceğini sanmıyorum."
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