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Sıcak havalar şişmeyi artırır

Hamileliğin son üç ayında gebe her üç kadından birinde, ellerde ve özellikle ayaklarda şişme görülür. Hava sıcaklığındaki ve nem oranındaki artış vücuttaki şişmeyi arttırır. Uzun süre ayakta kalınması da şikayetlerin artmasına neden olur.