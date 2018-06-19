Sıcak havalar, anne adayları için zorlu bir dönem anlamına geliyor. Hormonlardaki değişimler ve kan akışındaki hızlanmaya bağlı olarak hamilelerin vücut iç sıcaklığının arttığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, yaz aylarında anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak 9 öneride bulundu.
En az üç litre su içilmeli
Gebelikte özellikle de sıcak havalarda ağızdan bolca sıvı alımına dikkat etmek gerekir. Günde en az 2,5-3 litre su içilmelidir.Çünkü vücudun susuz kalması rahimde kasılmalara dolayısıyla erken doğum sancılarına ve erken doğuma neden olabilir.
Sık idrara çıkartan kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler ile içerdiği tuzlar sebebiyle vücutta şişlik yaratan gazlı soda türü içeceklerden kaçınılmalıdır. Buzlu, nane ve limon aromalı içecekler denenebilir, mevsim meyvelerinden hazırlanan komposto tüketilebilir.
Gerekmedikçe öğle saatlerinde sokağa çıkılmamalı
Gerekli olmadıkça saat 11.00 ile 15.00 arasında, güneşli havada dışarı çıkılmamalı... Daima gölge ve hafif esintili yerler tercih edilmelidir. Direkt gün ışığına maruz kalındığında vücuttaki su kaybı miktarı artacaktır.
Sıcak havalarda klimalı ortamlar tercih edilmeli ama ortam çok da soğuk olmamalıdır. Ani ısı değişiklikleri vücut direncini etkiler.
Uygun güneş kremi kullanmayı unutmayın
Hamilelikte doğal olarak artan melatonin hormonuna bağlı cilt kolayca bronzlaşmaya ve lekelenmeye eğilimlidir. Cilde güneşe çıkmadan 20 dakika önceden uygun UVB koruyucu içeren güneş kremi kullanılmalıdır. Artık günümüzde gebeliğe özel güneş kremleri de piyasada bulunuyor.
Sıcak havalar şişmeyi artırır
Hamileliğin son üç ayında gebe her üç kadından birinde, ellerde ve özellikle ayaklarda şişme görülür. Hava sıcaklığındaki ve nem oranındaki artış vücuttaki şişmeyi arttırır. Uzun süre ayakta kalınması da şikayetlerin artmasına neden olur.
Her fırsatta hamilelerin oturup ayaklarını yükseğe kaldırmaları, imkân varsa ayaklara ve bacaklara masaj uygulanması tavsiye edilir. Ayak banyoları, ayak ve ayak bileklerindeki şişliklerin inmesine yardım eder.
Serinlemek için duş, deniz ve havuz
Sık sık alınan serin duşlar sıcakların etkisini azaltır. Ayrıca imkân varsa havuzda ya da denizde yüzerek ve oturarak da serinlenebilir. Havuz ve denizin olduğu ortamlarda deniz tercih edilmeli. Evdeki küvetin içini doldurup içine oturmak da aynı etkiyi gösterir.
Hamilelikte yoğun egzersizden kaçının
Yoğun egzersiz terleyerek aşırı su kaybına yol açtığı için hamilelikte uygun değildir. Yoga, pilates veya t’ai chi gibi hafif aktivitelerin yanı sıra özellikle suda yapılan egzersizler iyi bir çözümdür. Egzersiz sonrası kaybedilen minerallerin yerine konması için sıvı alınması ihmal edilmemeli.
Kıyafetlere dikkat edilmeli
Açık renk güneş ışınlarını yansıtan kıyafetlerin seçilmesi tavsiye edilir. Pamuk, keten gibi doğal kumaşlardan oluşan geniş ve rahat kıyafetler terlemeyi önlediği gibi hareket serbestliği de sağlar.
Uygun ayakkabı seçilmeli
Düz, ayaklara nefes aldıracak, rahat ayakkabıların tercih edilmesi, ayak şişmesinden doğacak sıkmayı ve rahatsızlığı azaltacağı gibi düşme riskini de azaltır. Ayakkabı seçiminde çok hafif topuklu olanların tercih edilmesi, bel sağlığı açısından daha yararlı olur.
Hafif gıdalar, ufak porsiyonlarla…
Yaz aylarında özellikle hafif gıdalar yenmeli. Gaz yapacak ve sindirimi zor gıdalardan uzak durulmalı, ufak porsiyonlar sık aralıklarla tüketilmeli. Yemek sonrası hemen sıcak havaya çıkılmamalı.
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