Edis kuralları yıktı

EDİS şimdiden söyleyeyim seni bu saatten sonra daha çok mıncıklayacağım, daha çok didikleyeceğim, haberin olsun. Çünkü:

- Tek şarkılık single modasının hâlâ geçmediği dönemde çat diye yeni şarkılardan oluşan bir albüm yaptın.

- Üstelik albümde boş şarkı yok.

- “Piyasaya uygun olsun, dillere dolansın, 3-5 dans edelim geçsin gitsin” dememişsin.

Bu saatten sonra işin zor. Daha çok çalışmak zorundasın. Hatta koşmaya başlama zamanı Edis. Çünkü Türk pop müziğinde özlediğimiz bir albümle çıkageldin. Oh be, ne güzel şarkılar dinletiyorsun bana 2 gündür. İnan nasıl özlemişim bu şarkıları. Susamışım adeta. Nasıl keyiflendim. 90’lardaki Türk pop müzik dünyası geldi aklıma. Tarkan’lı albümler geldi.

Bu albüm sonrası ikinci albümü de heyecanla beklemeye başlarız. O durumu yaratan bir albüm yani. Anlatmak istediğim o. Ama tabii albümdeki Edis başarısını sahnede de görme zamanı geldi. Dans etmek Edis’e yakışıyor ve gerekirse bunun için daha çok performans sergileyip çalışması gerekiyor. Albüm iyi olsun diye nasıl zorladıysa, sahnesinin de iyi olması için zorlamalı, gerekirse sabahlara kadar çalışmalı.

Bu albüm bunun göstergesidir. Çünkü Türk pop müziğinde başka bir kulvara doğru yönlenmiştir bu albümle Edis, nokta.

***********

HEM CANLI MÜZİK HEM TİYATRO



MALUMUNUZ memlekette ciddi bir canlı müzik furyası yaşanıyor. Her yerden canlı müzik sesleri yükseliyor. Artık gece hayatının olmazsa olmazları arasında çoktan yerini aldı, sağlamlaştırdı.

Diyeceksiniz ki “Canlı müzik her zaman vardı, hiç bitmedi ki.” Evet, haklısınız. Her zaman vardı. Canlı müzik bitmez, tükenmez ama bu kadar her mekâna sıçramamıştı. Şimdi her mekâna sıçrıyor.

Her mekânda canlı müzik yapılacak hazır olun. Mesela Bodrum’da 90’larda inanılmaz bir canlı müzik dönemi yaşanırdı. Her köşede bir ünlü şarkı söylerdi. İşte bu sene Bodrum aynen öyle olacak.

Alaçatı’da canlı müzik çok fazla yaşanmamıştı. Çeşme’de evet ama köy içinde tek tük. Ama bu sene hazır olun, birçok mekânda canlı müzik başlıyor. Mesela Nişantaşı’na açılan Suare, Alaçatı’da açıyor. Momo’nun üst katı canlı müzik mekânı oluyor. Nişantaşı’nın Biber’i bu sene ilk kez Alaçatı’ya giriş yapıyor. Hareketli bir yaz bizi bekliyor.

***********

UZUN süredir merak ediyor ama bir türlü gidemiyordum Ataşehir’deki DasDas’a. Oyuncu Mert Fırat ve Didem Balçın’ın da ortakları arasında olduğu mekânın ön tarafında kafesi, arkada konser ve tiyatro sahnesi var. Harika bir mekân yaratmışlar, gerçekten bayıldım.

Her gün bir program var. Mesela 18 Mart’ta Kenan Doğulu DasDas sahnesinde konser verecek. Bu sahnede inanılmaz güzel oyunlar da sergileniyor. Mesela Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın oynadığı ‘Joseph K.’

13 Mart’ta da Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı ‘Ormanlardan Hemen Önceki Gece’ sahnelenecek. Ajandanıza ekleyin. İkisi de kaçmaz oyunlar. Yani kısacası DasDas sahnesi sanat için çok iyi bir yatırım olmuş.