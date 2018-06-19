İpek Durkal

Türk futbolu Ibiza'yı keşfetti

BODRUM’DA ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’a rastladım. Yanında, büyük oğlu Emre de vardı. Emre de babası gibi futbol dünyası içinde çalışmaya başlamış ama tamamen farklı bir kolunda. Ibiza’da bir şirketle ortak olmuş, Türk futbolculara lüks villalar kiralıyorlarmış.

Tüm ısrarlarıma rağmen, haftalık kirası 15 bin Euro’dan başlayan bu villaları kimlere kiraladığını söyletemedim Vural’a. Rakamlar yüksek olunca sözleşmenin şartları da o kadar ağır oluyormuş. Sözleşmelerde ‘gizlilik’ maddesi varmış. Bu yüzden “Sessiz kalmalıyım” dedi.

MAHALLE BASKISI YOK

Ibiza son yıllarda futbolcu akınına uğruyor. Messi, Ronaldo, Suarez, Febragas, Mesut Özil gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Türk futbolcular da İspanya’nın bu adasını keşfetti. Gökhan Töre, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Olcan Adın, Hakan Çalhanoğlu, Emre Çolak gibi pek çok futbolcu tatilini Ibiza’da yapıyor.

Peki Türk futbolcular Bodrum, Çeşme ve hatta bir dönem Mikonos’a bayılırken neden bir anda Ibiza’cı oldu? Çünkü orada tanınmıyor ve rahat ediyorlar. Canlarının istediği yerde yemek yiyor, canlarının istediği partiye gidiyor, üzerlerinde ‘mahalle baskısı’ olmadan, sezonun stresini atıyorlar.

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‘YÜZ YÜZEYKEN KONUŞURUZ’

BODRUM’DA tatil yaptığım otelin DJ’i Cenk Gürsoy, içinde Bodrum geçen ve ruh halime cuk oturan bir şarkı çaldı. Hemen yanına gidip sordum, “Kim bu?” diye. “Yüz yüzeyken konuşuruz” dedi. Allah Allah, bir isim soruyorum, niye yüz yüze konuşacakmışız diye afalladım. Israrla, “Yok, yüz yüze konuşmaya gerek yok. Sen şimdi söyle adını” diyorum. Cenk de ısrarla “Bodrum. Yüz yüzeyken konuşuruz” diyor. Bodrum’a inelim yüz yüze konuşalım filan mı demek istiyor anlamıyorum... Ortam iyice geriliyor. Neyse ki araya girenler sayesinde durum anlaşılıyor: Grubun adı ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’, şarkının ismi ise ‘Bodrum’. (Utancımdan yer yarılsın içine gireyim istedim.) Hemen grubun diğer şarkılarına da baktım.

Yalın bir dille, yüz yüze konuşulacak konulardan şarkılar yapan grup, 2013 yılından bu yana varmış. ‘Akustik Travma’ adlı son albümleri de bu yıl çıkmış. Popçuların peşinde koşmaktan bu alternatif rock grubunu keşfedememişim. Neyse ki arayı kapattım. Alternatif rock seviyorsanız ya da bu satırları Bodrum’da filan okuyorsanız, ‘Bodrum’ şarkısını bir de Ufuk Kevser remiksiyle dinleyin.

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MÜJDEYİ ALİŞAN BİZZAT VERDİ

ALİŞAN hamilelik haberini aldığı an beni aradı desem, yalan olmaz. Anlatıyorum: Alişan ile Buse Varol’un düğününün üzerinden 2 hafta filan geçmişti ki telefonumda ‘Alişan’ ismini gördüm. Açtım, daha “Alo” der demez, “İpek, Buse’yle hastanedeyiz. Buse’nin tahlilleri yapıldı. Her şey yolunda. Faturaları sana mı yollayalım?” gibi cümleleri heyecanlı bir ses tonuyla arka arkaya sıraladı.

“Doğru İpek’i aradığına emin misin?” dedim. “Ah!” dedi. Sigortacıları İpek’i arayacağına beni aramış. Durum ortadaydı. “Aşkım olaya bak ya, İpek Durkal’ı aramışım” dedi Buse’ye. Hep birlikte güldük. Telefonu kapatırken “Hayırlı olsun” dedim. “Sağol” filan diyerek geçiştirerek kapattı telefonu...

3 aydan önce hamileliğin açıklanmaması âdettendir. Ne olur olmaz yani. Ancak basın erken davrandı, Alişan ve Buse de hamileliği doğruladı.

Çift, birlikte bir TV programı yapmayı çok istiyor, kanallarla görüşüyordu. Ancak hamilelik sebebiyle şimdi bu planları da rafa kalktı.