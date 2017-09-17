Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonbahar Dönemi (YDS) bugün saat 10.00'da yapıldı. Sınava giren adaylar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, 2017 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 YDS sonuç tarihi...

YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Temmuz-3 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 YDS sonbahar dönemi bugün saat 10.00'da yapıldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2017 YDS sonuçları 5 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

YDS sonbahar dönemi sınavı, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçadan yapıldı

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak.

YDS sınavlarının sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreyleriyle giriş yapıp sonuçları öğrenebilecekler. Buradan açıklanacak sonuçlar dışında herhangi bir sonuç belgesi gönderimi gerçekleşmeyecek.

YDS NEDİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

* sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

* sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.