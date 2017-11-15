Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldığı iddialarına yanıt verdi

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı. İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen "Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun" diyerek açıklama yaptı. Yeşilmen sosyal medya hesabından:

"Çıkan yalan haberle alakalı ilk ve son açıklamam. Bundan sonra Ne basın nede eşim dostum sormasın.Buna enerji harcamak istemiyorum. Tüm kanallar gazeteler bu açıklamalı kullanabilir.Bu konu mahkemeye intikal edip kimin bu tuzağı kurduğu bulunacak. Bulunana kadar da açıklama yapmak saçma ve gereksiz.

Konu kapandı. Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek,diğeri ise sürünerek gelmiştir.Sürüm sürüm sürünün inşallah pis" açıklamasını yaparak aldatılma iddialarına son noktayı koyarak yalanladı.

Yeliz Yeşilmen

Ali Uğur Akbaş