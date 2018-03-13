ABD Başkanı Donal Trump, kararını Twitter hesabından duyurarak, Pompeo'nun fantastik bir iş çıkaracağını belirterek, Tillerson'a da hizmetleri için teşekkür etti, ve CIA'nın başına Gina Haspel'i getirdiğini açıkladı. İlk kez bir kadının CIA Direktörü olacağını söyledi.

Bu göreve getirilen ilk kadın olan Haspel, "CIA'de 30 yıl görev aldıktan sonra, geçmişte Mike Pompeo'nun yanında CIA Yardımcısı olarak görev almaktan onur duydum. Başkan Trump'ın yeni CIA direktörü görevine atama fırsatı tanımasından ve bana güveninden ötürü çok memnunum." açıklamasında bulundu.

1 Ekim 1956 doğumlu olan Gina Haspel, 1985 yılında CIA'ye katıldı. İstihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat, dış hizmetler gibi operasyonlarda oldukça etkili bir isim...

ABD Başkanı Donald Trump koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden sonra CIA Başkanlığına Mike Pompeo'yu getirmiş, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine göreve getirilen CIA Direktörü Mike Pompeo da, Haspel'i "Örnek bir istihbarat çalışanı" olarak tanımlamıştı.

İŞKENCE UYGULADIĞI İDDİALARI YER ALIYOR

2002 yılında Tayland'da bulunan bir CIA hapishanesini yönetmeye başlayan Haspel, "Kedi Gözü" isimli hapishanede aralarında El Kaide şüphelilerinin de bulunduğu isimlerden sorumlu olmuştu. Haspel'in hapishanede, suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" yöntemini uygulamakla eleştiriliyordu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi raporlarına göre Haspel, yönettiği hapishanede yasaklı yöntemlerle işkence gerçekleştirilmişti.

"Beyninin her hücresini kullanabilen yetenekte" bir isim olarak adlandırılan Haspel, terör örgütü El Kaide şüphelilerinin sorgulanmasıyla ilgili süreçlerde öne çıkmıştı. El Kaide üyeleri Ebu Zübeyde ve Abd al-Rahim al-Nashiri, 2002 yılında hapishanede tutularak, işkenceye maruz kaldılar. Gizliliği kaldırılan CIA raporlarında Ebu Zübeyde'nin bir ayda 83 kez suda boğulma yöntemine maruz kaldığı, uykudan mahrum bırakıldığı, büyük bir kutuda tutulduğu, kafasının duvara çarpılarak sol gözünü kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

Yine aynı CIA belgelerinde Ebu Zübeyde'nin önemli bir istihbarata sahip olmadığı söylenmişti. Bu döneme ait pek çok belgenin yok edildiği söyleniyor.

"Terörle mücadelesi" sebebiyle "George H. W. Bush Ödülü" alan Haspel, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörü Yardımcısı yapıldı.

Trump'ın tercihi üzerine ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Haspel'e verilen görevin yeniden değerlendirilmesini istedi.

ABD'li senatörler, Gina Haspel'in izinsiz olarak sorgulama kayıtlarını imha ettiğini ve işkence yaptığını dile getirdi. Buna rağmen Trump, tercihinden vazgeçmedi.

Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi de Haspel'e karşı suçlama yöneltirken, Haspel'in onayladığı işkence yöntemlerinin sonrasında başka hapishanelerde de kullanıldığı biliniyor.

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