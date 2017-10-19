Yeni çipli kimlik kartlarının sahtesini basmaya hazırlanan matbaaya operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemlerde göçmen kaçakçıları ve aranan şahıslar tarafından sıklıkla sahte belgeler kullanıldığı yönünde alınan istihbaratı değerlendirdi. Jandarma, yaptığı çalışmalar neticesinde, Fatih'te 2 şüpheli şahsın, vatandaşları dolandırarak onlara ait kimlik bilgilerini çaldıkları, aranan şahısları ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye göçmen girmesini ve tanzim ettikleri sahte pasaportlarla aranan şahısların yurt dışına kaçmalarını sağladıklarını tespit etti. Ayrıca şahısların sahte belgeleri basmak üzere matbaa kullandıkları da tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen matbaaya operasyon düzenlendi. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre; Ekiplerin yaptığı çalışmada, 200 bin lira değerinde basılmaya hazır sahte paranın yanı sıra, binlerce nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, sahte motorlu araç trafik belgesi, ikamet izin kartı ve onlarca sahte resmi belge ele geçirildi.
Yasadışı işlerin yapıldığı matbaada yapılan incelemelerde ise baskılar için yazıcılar da ele geçirildi.
KOPYALAMA İÇİN ÇİP KART EMİN ETTİLER
Yapılan operasyonda bir diğer dikkat çekici nokta ise yeni tip çipli kartlar oldu. Şüphelilerin, yeni tip çipli kimlik kartlarında kullanılmak üzere temin ettikleri çipli kartlara da el konuldu. Ayrıca şahısların, pek çok notere, resmi dairelere ve emniyet müdürlüğüne ait sahte mühür ve soğuk damga da imal ettikleri görüldü.
ÖRGÜT ÜYELERİNE PROFESYONEL HAZIRLANMIŞ SAHTE PASAPORT
Şahısların, pasaport ikamet belgeleri ve vizeler ürettikleri, yapılan operasyon ile ortaya çıkarıldı. Öte yandan bunları PKK, DEAŞ, FETÖ/PDY, DHKP-C gibi terör örgütü mensubu şahıslara temin ettikleri de ortaya çıkarıldı. Hazırlanan sahte belgelerin ise sınır kapılarında çıplak gözle değil ancak teknik cihazlarla anlaşılacağı kadar profesyonelce tasarladığı da gün yüzüne çıkarılarak bu belgelerin yapımında kullanılan makine ve belgelere de el konuldu.
Aramalarda, şüpheli şahısların piyasada adli sicil kaydı temiz olan vatandaşlara ait kimlik bilgilerini ele geçirmek suretiyle bu bilgileri piyasaya sürecekleri binlerce sahte nüfus cüzdanında kullanacakları anlaşıldı.
Şahıslar sahte paraların yapımı ve seri üretimi için özel kalıplar kullandıkları da Jandarma operasyon ile gün yüzüne çıktı.
Belgelerde sahtecilik yapan 2 şahısın ise jandarmadaki sorgusuna devam edildiği ve çalışmaların çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
- sahte çipli kimlik kartı
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