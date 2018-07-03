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DÜĞÜN KUTLAMASI KARAKÖY'DE

Balayı için İtalya, Almanya ve Litvanya’yı kapsayan bir tura çıkacak olan çift, ağustos ortasında Türkiye’ye geri dönecek ve Karaköy’de arkadaşlarıyla bir düğün kutlaması yapacak.