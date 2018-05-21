Şu an yüzde 88,5 ilerleme sağlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek.
25 - 30 Ekim 2018 saat 03:00 arasında; İGA'ya sadece üssü AHL olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.
AHL'DEN İGA'YA 45 SAATLİK TAŞINMA SÜRECİ
Taşınma süreci 30 Ekim 2018 saat 03:00 da başlayacak.31 Ekim 2018 saat 00:00'da bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı sadece base taşıyıcıların seferlerine açık olacak.
Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek olup bu kapasite değeri de belirtildi. İGA ve AHL birlikte saatlik 35 iniş, - saatlik 35 kalkış, - AHL ve toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.
31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.
SAATLİK KAPASİTE İLK ETAPTA NE OLACAK
31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, AHL'nin saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.
31 Ekim 2018 saat 00:00'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; "ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri uygulanacak. 28 Ekim 2018 saat 03:00'den itibaren İstanbul Yeni Havalimanı'nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Yeni Havalimanı için, 28 Ekim 2018 saat 03:00 itibariyle başlayacak.
Kış 2018/19 tarife döneminde slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi ve Yeni Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 14 Kasım 2018 saat 00:00 'e kadar iki havalimanları için belirtilen kapasite azaltımları uygulanacak.
Kış 2018/19 tarife döneminin 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde uçuşlar Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşeceği için bu tarihlerde azaltılmış saatlik kapasite 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 kullanılacak.
31 EKİM-14 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SAATLİK KAPASİTE 70 OLACAK
31 Ekim 2018 saat 00:00 – 14 Kasım 2018 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Yeni Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.
Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak.
İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM(hava trafik yönetimi) uygulamaları düzenlenebilecek.
Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) için IATA Kodu Kullanımı; 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanına (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleşecek.
KOD DEĞİŞİM SAATİ
Operasyon kapsamında 31 Ekim 2018 saat 03:00 anı, IATA havalimanı kodlarının değişim ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi.Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan 28-29- 30 Ekim 2018 tarihleri süresince Atatürk Havalimanı'nda (LTBA) "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.
31 Ekim 2018 saat 03:00 itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Yeni Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.