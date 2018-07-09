Başbakanlığın kaldırılıp, tüm bakanlıkların Cumhurbaşkanı'na bağlı olacağı yeni sistem, Erdoğan'ın Pazartesi günü Meclis'de edeceği yeminle resmen başlayacak. Diğer yandan yeni kabine ne zaman açıklanacak? Yeni kabine de kimler olacak? soruları araştırılıyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuoyunda bu aralar en çok merak edilen konular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında yeni kabinenin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu'nun 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Pazartesi günü saat 21.00'da açıklanması beklenen yeni kabinede kimler olacağı da ayrı bir merak konusu.

YENİ BAKANLAR KURULU'NDA HANGİ BAKANLAR OLACAK?

Yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanacağı tarih netleşti. Ancak kabinede kimlerin yer alacağı halen belirsizliğini koruyor. Yeni sistemle beraber milletvekilleri, bakan olmazken; bakan olanların da milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Halihazırda görevdeki bakanların büyük bir çoğunluğu 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hem parti dışından hem de milletvekilleri arasından isimlerin yeni kabinede yer alacağını belirtti. 9 Temmuz Pazartesi günü Erdoğan ile beraber yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasıyla yeni sistem artık tamamen başlayacak.