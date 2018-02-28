Doğu Karadeniz'in üzerinde insan yaşayabilen tek adası Giresun Adası'nda 2011'den itibaren aralıklarla gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bu yıl efsanelerle ilgili bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün "altın postu" aramak için adaya gelmesi gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan adanın tarihine ışık tutmak için 2011-2012 ve 2015-2016'da kazılar yapıldı.

Çalışmalarda ulaşılan Bizans mezarları, surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntılarda yapılan incelemelerden yola çıkılarak adanın tarihte uzun yıllar boyunca dini merkez olarak kullanıldığı belirlendi.

Giresun Müze Müdürü Hulusi Güleç, müdürlük öncülüğünde Giresun Adası'nın tarihine ışık tutmak için kazı çalışmalarının 2011 yılında başlatıldığını söyledi.

Bugüne kadar adanın yüzde 10'luk kısmında arkeolojik kazılar gerçekleştirildiğini belirten Güleç, 2018'den itibaren ise adanın genelinde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güleç, haziran ayının son haftasında kazı çalışmalarına başlamayı planladıklarını dile getirerek, çalışmalar için gerekli ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından tahsis edildiğini kaydetti.

Adada en eski kalıntıların MÖ 4. yüzyıla ait olduğunu ancak kendilerinin MÖ 2 bin yılının yaşam izlerine rastladıklarını belirten Güleç, "Bununla ilgili somut delillere henüz ulaşamamıştık. Ada genelinde yapacağımız kazılarla net deliller elde etmeyi hedefliyoruz. Giresun Adası'nda binlerce yıl önce insanların yaşadığını kanıtlamayı amaçlıyoruz." dedi.

AMAZONLAR VE HERKÜL'ÜN "ALTIN POST" EFSANELERİ

Güleç, Giresun Adası'nın birçok mitolojik hikayeye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bunlardan en bilinenlerin "Amazonlar" ve Herkül'ün "Altın Post" efsaneleri olduğunu söyledi.

Amazonların, Karadeniz'de bir adada yaşadıklarına dair mitolojik kitaplarda bilgilerin yer aldığını belirten Güleç, "Özellikle Amazonların Karadeniz'deki varlığı biliniyor. Mitolojik kaynaklarda Amazonların Truva Savaşı'na Karadeniz'den gittikleri ve bir adada yaşadıkları bilgisi yer almakta. Doğu Karadeniz'de de yaşanabilir tek ada Giresun'da bulunmakta. Buradan Amazonların Giresun Adası'nda yaşadıkları sonucu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kazılarda bazı mızrak ve ok uçlarının elde edildiğini, bunların Amazonlara ait olabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Giresun Adası'yla ilgili bir diğer mitolojik hikaye ise Herkül'ün 'Altın Post' efsanesi. Herkül'ün altın postu aramak için mitolojik çağda 'Aretias' olarak nitelendirilen Giresun Adası'na geldiği, burada postu aradığı ancak bulamadığı ve yoluna devam ettiği rivayet edilmekte. Bu yönde de yapılan kazılarda bazı buluntulara ulaştık ancak henüz netleştiremedik."

Güleç, devam edecek arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilecek yeni buluntular sayesinde iki efsanenin de gerçekliğini ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER