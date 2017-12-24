696 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu KHK ile 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 14. maddesinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek.
İstifa müracaatında bulunan personel hakkında uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.
MİT'te göreve başladıkları tarihten 5 yıl geçmeden istifa edenlerin, görevle ilişkilerinin kesildiği tarihten 5 yıl geçmedikçe devlet memurluğuna alınmaması uygulaması devam edecek.
İstifa işlemleri tamamlanmadan görev yerini terk eden, görev yerinden veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz veya mazeretsiz olarak kesintisiz 10 gün süreyle ayrılan MİT personeli, yürütülecek idari soruşturma sonucuna göre devlet memurluğundan çıkarılacak. Bu kişilere iki yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.
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