Denizli'de tankerdeki kimyasal sızıntı paniğe neden oldu. Sarayköy ilçesinde hareket halindeki tankerden sızan kimyasal madde, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ekibince temizlendi.

Hidroklorik asit (tuz ruhu) yüklü tankerden dumanlar çıktığını gören sürücü Sıtkı Serkan Aksoy, Duacı Mahallesi'nde aracı durdurdu. Araçtan kimyasal madde sızdığını fark eden Aksoy, durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD ve itfaiye ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı. Tankerdeki kimyasal madde başka araca nakledilirken AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de sızıntı olan bölgeyi solüsyonlu suyla temizletti. Kimyasal sızıntı nedeniyle hasar oluşan tanker çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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