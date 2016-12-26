Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında Suriye ve Pakistan uyruklu 45 kişi yakalandı, kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkez ile Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye ve Pakistan uyruklu 45 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine götürüldü. Kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, C.A ve İ.L. çıkarıldıkları mahkemece "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklanırken N.T'nin işlemleri sürüyor.