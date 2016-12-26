Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy'a ziyaret

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KARABÜK (AA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Karabük İl Müdürü Kadir Öztürk, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u ziyaret etti.

Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı ile KYK işbirliğiyle Halep için başlatılan yardım kampanyasının hayırlı olmasını diledi.

Safranbolu Belediyesi olarak iki haftadır cuma günleri bir yardım tırını Halep'ten ayrılanlara gönderdiklerini ifade eden Aksoy, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta da inşallah sizlerle beraber bir tır daha göndermeyi arzu ederiz. Türkiye'nin güvenlik sınırı sınırlarımızdan başlamaz. Türkiye'nin güvenlik sınırı Halep'tedir, Musul'dadır, Afganistan'da Kabil'dedir. Buralarda meydana gelebilecek bir başıbozukluk, iç karışıklık, tehdit unsuru bizleri doğrudan ilgilendirir. Türkiye'nin buralara müdahale etme hakkı doğrudan vardır."

Öztürk ise Karabük'te KYK'larda 9 binin üzerinde öğrenci olduğunu belirtti.

Öğrencilerin barınma yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim faliyetleri yürüttüklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Halep bizim için oldukça önemli bir husus. Bu dramı hep birlikte görüyoruz. Orada yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Bu nedenle bizler de oradaki yaraya bir nebze de olsan merhem sürebilmek için bir takım çabalar içerisindeyiz. 19 Aralık'ta başlayan kampanyamız 30 Aralık'a kadar devam edecek ve toplanan yardımların kolilenmesi, yüklenmesine kadar tüm işleri öğrencilerimiz yapacaklar. Bu yardımların içerisinde hijyen malzemelerinden giyecek ve yiyeceğe kadar her şey olacak. İnşallah Türk halkı olarak bizler de orada zor durumda olan kardeşlerimize destek olacağız."