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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Yurtta kış

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:02
Yurtta kış

UŞAK/AYDIN (AA) - Uşak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 170 köy yolundan 68'i yeniden trafiğe açıldı.

Uşak Valisi Ahmet Okur, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde yolu ulaşıma kapanan 170 köyden 68'inin yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

İl Özel İdaresine bağlı 13 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 2 kepçe ile karla mücadele edildiğini kaydeden Vali Okur, "Halen merkez ilçemizde 36, Banaz'da 29, Eşme'de 24, Karahallı'da 6, Sivaslı'da 6, Ulubey'de 7 olmak üzere toplam 108 köy yolumuz ulaşıma kapalı, ekiplerimiz aralıksız çalışıyor, en kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açmayı hedefliyoruz." dedi.

Okur, şehir içinden geçen İzmir-Ankara Karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının sona erdiği ilde akşam saatlerinden itibaren don ve buzlanma beklendiğini bildirirken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, etkili olan kar yağışı dolayısıyla 15 mahalle yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatarak, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Bozdoğan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yolu ulaşıma kapanan tüm mahallelerin yolları açıldı. Şu an itibarı ile de 5 ayrı bölgede 5 ekibimiz 75 çalışanımız ile tuzlama çalışması yapıyor." diye konuştu.

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