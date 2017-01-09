Sosyal medyada "terör propagandası" iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddiasıyla adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi F.A'nın (20), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından F.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.