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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 17:05

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sağlık kurumlarında çalışan ve örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz, Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Şenol Soykan, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların adreslerinde ve çalıştıkları kurumlarda arama yapıldığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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