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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

10 Ocak 2017 Salı, 23:28

KONYA (AA) - Konya'da okul dönüşünde tipi ve fırtınadan dolayı kapanan Yassıkaya Mahallesi yolunda mahsur kalan öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda kara saplanan iki öğrenci servis aracı ve bir sivil araç, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçe merkezinden 25 kilometre mesafedeki Yassıkaya Mahallesi'ne giden okul servisi iki araç, kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan öğrenci ve vatandaşlar, uzun uğraşlara rağmen saplandıkları yerden çıkamayınca, durumu yetkililere bildirerek, yardım istedi.

İş makineleri ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri iki saatlik çalışmanın neticesinde mahsur kalan öğrencilere ulaştı.

Kara saplanan araçları iş makinesi yardımıyla çıkaran ekipler, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.

Servis şoförlerinden Sami Pantır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle iki saatten fazla mahsur kaldıklarını belirtti.

Araçlarının kara saplanması sonucu soğuk havanın da etkisiyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Pantır, "Hayatımda böyle bir tipi görmedim. Araçlar, Yassıkaya Mahallesine 3 kilometre kala kara saplandı. Aracı çıkarmaya çalıştık fakat başaramadık. Halkapınar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne, jandarmaya haber verdik şimdi bura da kurtarılmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Fırtınadan dolayı öğrencilerimizin yolda mahsur kaldığını jandarmadan öğrendiklerini ifade eden Halkapınar Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Uysal, durumu Konya Büyük Şehir Belediyesi 6. Bölge Şefliğine bildirdiğini söyledi.

''Taşımalı eğitim gören yaklaşık 25 öğrenciyi yapılan iki saatlik çalışma neticesinde evlerine ulaştırdık'' diyen Uysal, ''Okul dönüşünde kardan dolayı kapanan köy yolunda mahsur kalan 25 kadar öğrencilerimizi Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kurtararak evlerine ulaştırdık.'' dedi.

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