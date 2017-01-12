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Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:00
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen ünite yapılanması"na yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY'nin öğretmen ünite yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla il merkezi ve Kurtalan ilçesinde halen görevde olan 3 müdür yardımcısı ve 7 öğretmen, ihraç edilen 7 öğretmen, görevden uzaklaştırılan bir öğretmen, ücretli olarak görev yapan bir öğretmen ve bir ev hanımı olmak üzere toplam 20 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 öğretmen ve bir ev hanımı gözaltına alındı. Firari bir öğretmenin yakalanmasına çalışılıyor."

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