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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Denize düşen kişinin kurtarılması cep telefonuyla görüntülendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:58

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine ait tekneden düşen kişinin kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Orhanlar Mahallesi'ndeki Bozhane mevkisinde teknesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Ahmet Keskin denize düştü.

Olayı görenlerin yardım çağrısı üzerine Yalçın Durmuş, denize atlayarak uzun süre su yüzeyinde çırpınan Keskin'i kurtardı.

Tekneye çıkarılan Keskin, bir süre sonra kontrol için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

Olayı cep telefonuyla görüntüleyen Bilgin Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir anda tekneden birinin düştüğü bağırıldı, arkadaşımız Yalçın Durmuş denize atlayarak bir süre yüzdükten sonra ulaştığı Ahmet Keskin'i tekneye doğru sürükledi ve ardından tekneye çıkararak kendisini çekti." dedi.

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