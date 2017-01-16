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Tokat'taki FETÖ/PDY davası

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:24

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında infaz koruma memurları ve öğretmenlerin olduğu tutuklu sanıklar Şuayip B, Mustafa Ç, Sezai Ö, Ali A. ile tutuksuz sanıklar A.K, B.Y, C.A, İ.U, K.K, M.K, M.D, M.S, Ö.F.K, S.Ç. ve M.E. hakkında açılan davanın ikinci duruşması Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Tutuklu sanıklardan Ali Aydın, Amasya'dan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katıldı.

Sanıklardan Ali A'nın tahliyesine, Şuayip B, Mustafa Ç. ve Sezai Ö'nün tutukluluk halinin devam kararı veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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