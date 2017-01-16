Giresun Üniversitesinde fahri mütevelli heyeti kuruldu

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GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Üniversitesi-Kent İşbirliği Platformunu (GÜKİP) kurarak, Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesinde fahri mütevelli heyeti oluşturduklarını belirtti.

Coşkun, eski rektörlük binasında düzenlenen GÜKİP tanıtım toplantısında, gelişmiş ülkelerde üniversitelerin, mütevelli heyetlerince yönetildiğini söyledi.

Türkiye'de heyetleri akademisyenlerin oluşturduğunu dile getiren Coşkun, "Neredeyse bütün üniversiteler, şehirden kopuk olmakla eleştirilir. Gerçekten de üniversitelerde geçerli olan sistem, akademisyenleri büyük ölçüde kendi dar uzmanlık alanlarında yayın yapma ve unvan alma yönünde çalışmalar yürütmeye itmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, üniversitelerin sadece akademisyenler tarafından yönetiliyor olmasıdır." dedi.

Giresun'da üniversite-kent iş birliğini sağlamak adına GÜKİP'i kurarak, Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesinde mütevelli heyeti oluşturduklarını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Oysa gelişmiş ülkelerde var olan mütevelli heyet sistemi, üniversitelerin, hem akademisyenler hem de şehrin ileri gelen sivil toplum örgütleri tarafından birlikte yönetilmesini sağlamaktadır. Böylece üniversite ve şehir arasında canlı bir diyalog ortamı oluşturularak, üniversitedeki birikimin şehre, şehirdeki beklentinin de üniversiteye aktarılması sağlanmış olur. Biz devlet üniversitelerinde resmiyette var olmayan bu kurulu, fahri olarak oluşturmaya karar verdik ve GÜKİP adıyla bir platform kurduk."

Platformun, senato tarafından 23 Kasım 2016'da kabul edildiğini bildiren Coşkun, Türkiye'de ilk olan uygulamanın diğer üniversitelere de örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.

Platformun tek amacının, Giresun'da ortak akıl oluşturulması olduğuna işaret eden Coşkun, ideolojik ve politik farklılıklara takılıp kalmadan, kalbi Giresun için atan herkesi bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını kaydetti.

GÜKİP Kurul Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise platformun 28 sivil toplum örgütü temsilcisinden oluştuğunu belirtti.

Çakırmelikoğlu, platformun, Giresun'un yararına Ar-Ge çalışmaları yapma ve projeler üretme, kamu ve özel sektör yatırımlarına danışmanlık desteği sağlama çalışmalarının yanı sıra bilimsel toplantılar, kongreler ve seminerler ile çeşitli projelere imza atacağını ifade etti.