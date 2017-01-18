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Endonezya hayvanat bahçesinde ayılar bir deri bir kemik kaldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:52

ANKARA (AA) - Endonezya'da aktivistler, hayvanları aç bırakmakla suçlanan bir hayvanat bahçesinin kapatılmasını istiyor.

BBC'nin haberine göre, Bandung Hayvanat Bahçesi'nde aktivistler tarafından kayda alınan videolarda, ayıların bir deri bir kemik kaldığı ve yiyecek için yalvardığı görüldü.

Malaya ayılarını geçen yıldan bu yana gözlemleyen Endonezyalı hayvan hakları organizasyonu Akrep Yaban Hayatı Ticareti İzleme Grubu, hayvanat bahçesinin kapatılması için protesto düzenledi ve internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

İzleme Grubu'nun 2016'da kaydettiği videolarda, ayıların etrafı duvarlarla çevrili bir alanda dolanıp durduğu ve hayvanlara yiyecek atan ziyaretçilere, iki ayakları üzerinde yiyecek için yalvaran görüntüleri yer aldı.

Videolardan bir diğeri de bir ayının açlıktan dışkısını yediğini gözler önüne serdi.

Grup program direktörü Gunung Gea, "Hayvanların yaşadıkları yer kirli, su kirli, çim yok, ağaç yok." dedi.

Aktivistlerin periyodik olarak ayıları ziyaret ettiği ve meyveyle beslediğini belirten Gea, hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların da benzer koşullarda yaşadığını ifade etti.

Grup tarafından çekilen videolardan birinde de geyiklerin derilerine ve zincire vurulmuş fillere dikkat çekildi.

Hayvanat bahçesi sözcüsü Sudaryo ise iddiaları reddederek, ayıların doğru beslendiğini ve düzenli sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Sudaryo, "Hayvanlara yeteri kadar yiyecek veriyoruz. İnsanlar, hayvanların zayıf olduğunu söylüyor ancak bu sağlıksız oldukları ve yemedikleri anlamına gelmez." dedi.

Hayvanların yiyecek için yalvarmasını, ziyaretçilerin onlara yemek atmasına bağlayan Sudaryo, hayvanat bahçesi yetkililerinin ziyaretçilerden bu eyleme son vermelerini istediğini belirtti.

Bandung Belediye Başkanı Ridwan Kamil, geçen yıl gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir şirket tarafından işletilen hayvanat bahçesini kapatma yetkisi olmadığını söylemişti.

Jakarta Globe internet sitesinin 2015 yılında yayınlanan bir raporunda, Endonezya'da kayıtlı 58 hayvanat bahçesi bulunduğu, bunlardan yalnızca dördünün "doğru düzgün" faaliyet gösterdiği kaydedilmişti.













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