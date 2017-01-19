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Samsun'daki FETÖ/PDY davası

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:16

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci celsesinde, "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 74 sanıktan 37 tutuklu ve 30 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan İ.M, mahkeme heyetinin "Amerika'ya gittiğinde Gülen'in takkesinin hediye edildiğini" sorması üzerine, Amerika'ya gittiğinin doğru olduğunu ancak torununu ziyarete gittiğini, FETÖ lideri Fetullah Gülen'i ziyaret gitmediğini iddia etti.

İ.M. 1960 yılından bu yana "nur hareketinin" içerisinde olduğunu belirterek, "1970'li yıllardan beri kendimi nurcu olarak değerlendiriyorum. Fetullah Gülen'in hareketine de 1980'li yıllarda girdim. Her sene düzenli himmet verdiğim doğrudur. Fakat sadece o zamanlar hizmet hareketi diye nitelendirdiğim yapılara değil genelde dini yapılara yardım ederdim. Benim FETÖ'nün mütevelli yönetiminde olduğum söylenmiştir. Bunu kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesi suçlamalarını da kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık H.S. ise FETÖ'yü 1990'lı yıllarda tanıdığını ancak terör örgütü değil cemaat olarak bildiğini savundu.

AK Parti'den belde belediye başkanlığı yaptığını ifade eden H.S, "2009 - 2014 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Zaman zaman cemaatin sohbetlerine katılırdım. Amerika'ya Gülen'in yanına gittim. Zaman Gazetesi üyesiydim. 17-25 Aralık olunca iptal ettirdim. Ben AK Parti'den belediye başkanlığı yaptım. Dolayısıyla iktidar ile Gülen cemaati arasının açılmasından sonra kendilerinden uzaklaştım. Herhangi bir faaliyette bulunmadım." diye konuştu.

Tutuklu sanık A.İ.Ö. de Sakarya AŞ'nin kurucu üyesi olduğunu, 2008 yılında işlerinin bozulmaya başladığında "Bafra abisi" olarak bilinen M.Ş. ile görüşerek FETÖ'den ayrıldığını öne sürdü.

Diğer tutuklu sanıklarda "terör örgütüne üye olmak" suçunu kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Bu arada, mahkeme heyeti duruşmanın ilk günü sonunda duruşmaya cep telefonuyla girilmesinin yasaklandığını belirtmesinin ardından duruşmanın ikinci gününde tutuksuz iki sanığın avukatı A.B.Ö. duruşma salonuna cep telefonu sokup müvekkili H.İ.K'ya verdiği sırada salonda görevli polis memurları olayı görüp avukatı uyardı. Uyarının ardından diğer tutuksuz sanık A.İ.Ö'nün duruşmayı takip etmeye gelen kızı M.B.Ö'ye duruşma salonunda cep telefonu verirken görevli polisler tarafından fark edildi. Avukat hakkında tutanak tutularak mahkemeye sunulmasının ardından mahkeme başkanı olayı kayda geçirdi.

Avukat ise savunmasında müvekkilinin kızının cep telefonunu kendisine emanet olarak bıraktığını daha sonrada kendisinin cep telefonunu iade ettiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı ise baroya yazı yazılarak avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadesi için duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

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